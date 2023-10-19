台積撐盤！達發好綠 矽光子「這檔」嗨起來 18檔強漲

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台股今日（19）開盤一度下挫近60點，跌破16,400水位，不過台積電在法說會前走揚撐盤，此外，IC設計、記憶體、散裝航運、生技族群支撐下，台股開低後震盪翻紅。加權股價指數收市小漲11.82點，漲幅0.07％，以16,452.73點作收，成交量2,502.3億元。

電子權值股台積電（2330）上漲6元，漲幅達1.1％，收在456元，另一方面，聯發科（2454）也同步大漲17元，漲幅2.09％。

高價股方面，世芯-KY（3661）、材料-KY同步漲逾半根漲停，漲幅分別為6.55％、5.55％，譜瑞-KY（4966）、信驊（5274）也同步漲超4％。大立光（3008）、創意（3443）、旭隼（6409）貼盤小跌，跌幅皆在1％以內。

AI族群走勢分歧，在世芯-KY領漲下，健策（3653）、智邦（2345）分別大漲4.97％、2.48％。而指標股則僅緯創（3231）相對抗跌，貼盤小漲，廣達（2382）、技嘉（2376）分別走跌0.48％、1.22％。

網通股表現不俗，矽光子及CPO概念聯袂發功，星通（3025）亮燈漲停，創威（6530）也大漲4.4％，其餘包括前鼎（4908）、智邦（2345）、眾達-KY（4977）、上詮（3363）漲幅也都超過2％。

生技股方面，基亞（3176）受惠新藥報喜，開盤一小時內即強攻漲停，盤中雖數度打開，但在中午過後順利鎖住漲停，漲3.5元，以38.60元作收。此外，合世（1781）也同步亮燈漲停，合一（4743）也大漲8.86％，中天（4128）也大漲7.52％。

IP股方面漲跌不一，智原（3035）跌幅達2.28％，而M31（6643）、力旺（3529）則分別大漲3.66％、2.83％，愛普*（6531）、晶心科（6533）漲幅也都超過1％。

記憶體族群方面，群聯（8299）、品安（8088）、十詮（4967）同步大漲超過3％，威剛（3260）漲幅也近2.5％，華邦電（2344）、旺宏（2337）漲幅也在1.5％以上。

波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）指數連續4個交易日走揚，周三漲幅達2.3%，帶動散裝族群吸引買盤敲進，新興（2605）領頭大漲7.47％，裕民（2606）也同步收紅半根漲停，慧洋-KY（2637）、中航（2612）也分別大漲4.20％、3.19％。

聯發科小金雞達發（6526）蜜月行情失靈，盤中一度重挫超過8％，跌破400元整數關卡，終場跌幅收斂至4.60％，以415元作收。

軟板大廠台郡（6269）18日宣布，將以每股170元、溢價29.28％，公開收購IC設計廠宏觀微電子（6568）近30％股權。在收購案激勵下，宏觀開盤即漲停鎖死，台郡則同步上漲2.57％。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計星通、銘旺科、合世、基亞共18檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，化工類股及半導體類股表現亮眼，漲幅分別為1.3％、1.1％，電機類股、塑膠類股表現疲軟，下挫2.25％、1.93％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾6.5％共12檔，其中7檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為星通（3025）、銘旺科（2429）、地球（1324）、翔耀（2438）、倉佑（1568）、迅杰（6243）、揚智（3041）、矽統（2363）、新興（2605）、亞翔（6139）。

上市跌幅逾4.9％共10檔，1檔跌停，收盤跌幅前十名依序為中視（9928）、勤誠（8210）、麗臺（2465）、誠研（3494）、華夏（1305）、宏齊（6168）、倫飛（2364）、首利（1471）、定穎投控（3715）、高力（8996）。

上市成交量前10名個股依序為定穎投控（3715）、元大高股息（0056）、聯電（2303）、緯創（3231）、台泥（1101）、廣達（2382）、長榮航（2618）、中信金（2891）、矽統（2363）、鴻海（2317）。

上櫃漲幅逾9％共12檔，11檔漲停，收盤漲幅前十名依序為合世（1781）、基亞（3176）、昇華（4806）、智捷（8176）、笙泉（3122）、萬國通（9950）、鴻翊（3521）、東隆興（4401）、宏觀（6568）、廣寰科（3287）。

上櫃跌幅逾4.5％共12檔，1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為新零售（3085）、宇環（3276）、天蔥（2740）、亞矽（6113）、得利影（6144）、保銳（8093）、京晨科（6419）、合正（5381）、光環（3234）、系通（5348）、臺龍（6246）。

上櫃成交量前10名個股依序為前鼎（4908）、創威（6530）、威剛（3260）、華星光（4979）、台燿（6274）、中天（4128）、上詮（3363）、安鈦克（6276）、富喬（1815）、驊訊（6237）。