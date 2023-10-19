美籍網紅買到台東漏水屋 房仲也要賠？律師說分明

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擁有近24萬訂閱的美籍YouTuber「Xiaofei小飛」，時常在頻道上分享台灣秘境。小飛3個月前移居台東，砸下1,650萬元購買百坪透天豪宅，不料屋內多處漏水、水泥剝落，他拍攝影片怒控房屋現況說明書記載不符，且有房屋買賣契約有瑕疵、修繕費用報價不實等情況，房仲表示現正溝通協商中。對此，律師指出，若房仲沒盡到調查及說明屋況的義務，購屋民眾可請求房仲賠償損失，房仲也不得請求報酬。

小飛無奈表示，房屋現況說明書清楚註記房子無漏水、無水泥塊剝落等情形，但實際入住後發現與現況不符，颱風過後漏水狀況漸趨嚴重。此外，儘管《不動產經紀業管理條例》明確規定簽定買賣契約時，房仲應交付「不動產說明書」，但實際上買賣契約書內未包含該份文件，且房屋雖已過戶，但房仲未交付產權證明，也讓小飛不解。

針對房屋瑕疵問題，小飛表示經過協商後，賣方同意負責修繕，但雙方對修繕金額存有歧見，小飛指出修繕費需180萬元，但賣方報價僅48萬元，經小飛電詢相關業者，業者表示報價單數字不實，讓小飛直呼在台灣買房壓力很大。

關於小飛指控，房仲公司加盟店嘉家不動產經紀有限公司回應表示，帶看時有告知屋況，至於尚未交付權狀是因漏水修繕等問題還在處理中，買方支付款項尚餘百萬元在履保帳戶。針對漏水屋況，該公司表示屋主願意負責修繕、提供保固，甚至跟屋主爭取到減價、解約等選項，也代墊相關稅費規費，不過買賣雙方認知尚有落差。

寰瀛法律事務所鄧輝鼎律師表示，交屋後發現房屋有瑕疵，而都沒有記載在不動產說明書，依《民法》規定，買方可以在交屋後5年內，請求賣方（屋主）負責處理，但要注意，發現瑕疵後必須在6個月內通知賣方。如果屋主接到通知後，仍然不理或無法取得共識時，買方必須在屋主收到瑕疵通知後的6個月內向法院起訴主張權利，否則民法瑕疵擔保的權利會消滅。

發現瑕疵後6個月內須通知

鄧輝鼎律師提醒，根據《民法》第359、360條規定，買方可請求屋主減少價金、解除契約或損害賠償，但不包括要求屋主修補瑕疵，例如將漏水處修補好，除非買賣雙方有事先約定，屋主才負修繕義務。

需特別約定 屋主才負修繕義務

至於房仲方面，鄧輝鼎律師指出，房仲應說明不動產是否漏水等重要的交易資訊，而且也要調查說明的資訊是否屬實。房仲若沒有盡到說明及調查義務，就有違約，買方就所受到的損害，可依《不動產經紀業管理條例》第26條第2項規定請求房仲賠償，房仲依《民法》第567條及571條規定也不得請求報酬。

房仲未說明實際屋況須賠償