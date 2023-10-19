苗縣西湖稻米受鹽害出現「空包彈」 將專案辦理天災救助

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小犬颱風帶來「鹽塵害」，造成全台各縣市嚴重農損，苗栗縣通霄、苑裡鎮稻米出現無法結穗情況，本月13日經農糧署會勘，同意以專案協助辦理天災救助，而西湖鄉沿線稻米，近日不少農民也反映有「空包彈」情形。立委陳超明指出，昨天邀集農糧署等單位會勘，西湖鄉將比照通霄、苑裡專案辦理救助。

根據農業部統計，小犬颱風造成全國農損將近3.7億元，包括苗栗、彰化、雲林等多縣市飽受鹽害影響，導致稻米無法結穗形成所謂的「空包彈」。苗栗通霄、苑裡沿海地區稻米陸續傳出災情，不少農民血本無歸。

有農友向陳超明反映，若採農業保險理賠標準，全鎮今年產量得比往年減產達20％以上，才能啟動理賠，恐怕「看得到吃不到」。陳超明接獲陳情，上周邀集農糧署等單位會勘，獲農糧署北區分署長黃昭興允諾以專案方式協助農友。

另外，近日也接連有西湖鄉農民反映，鄉內稻米同樣出現空包彈災情。立委陳超明說，他昨天下午緊急邀請農糧署、苗栗農改場、農金署赴現場現勘。映入眼簾都是災損，稻米發黑、空包彈情形隨處可見，農民大嘆損慘重。

陳超明今天表示，經過勘查農糧署同意循協助通霄、苑裡模式，以專案方式協助西湖鄉，並請鄉公所務必將受災局部地區提報至農糧署，以利後續辦理相關流程。