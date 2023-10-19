重陽敬老金這縣市最大方 現金2萬還送金戒指

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【旺得富理財網】下周一（10/23）就是1年1度的九九重陽節，一般來說，只要在所在縣市設籍達半年且有居住事實，年滿65歲以上長者或滿55歲原住民，且戶籍在重陽節前1個月都未遷出，就符合重陽敬老禮金的發放資格，除北市已在8/8提早靠卡入帳，其他包括新北市、桃園市、台中市、高雄市等，都自10月起發放，桃園市99歲以上的人瑞長者，甚至可領到2萬元與金戒指1枚。

除台北市搶先發放外，各縣市多在重陽節前5天開始發放，以今年為例，不少已自昨（18）日開放領取，金額1000~1500元不等，99歲以上人瑞則再加碼，由公所派員到府致贈，金額多由1萬元起跳。

以台中市與新竹市為例，各自10/2、10/1起辦理發放作業，金額均為2000元起跳，而桃園市未滿99歲長者每人致贈2500元，99歲以上人瑞更有2萬元與金戒指1枚，自18~22日期間陸續撥款，都算是相對大方的縣市。

至於老年人口占比以22.16％冠全台的嘉義縣，今年65歲以上的長輩，可領3000~9000元不等的敬老禮金，以全縣合格人數10萬7833人推算，發放總額高達3億4055萬元。嘉義縣社會局提醒，16~20日至各村里定點發放，領取期限為期1個月至11/16止，親領者須備妥身分證正本及印章，若申請匯款者，公所已在13日前撥款入帳。

台南市則自今（19）日起匯款發放1000元，只要設籍台南市、年滿65歲及55歲以上原住民長者都可領到，全市共34萬7016人受惠，發放總額逾3.5億元，且有283位百歲以上人瑞，市府也特別準備1萬元敬老禮金及賀禮祝賀。