德國凱馳集團舉辦感恩清潔日TYCD 表揚10位臺鐵、北捷優良清潔從業人員

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清潔和衛生是現代企業的支柱之一，疫情時期更切身了解到環境清潔的重要性。如今進入後疫情時代，經營公共場域的各單位仍秉持著謹慎積極態度，維持清潔衛生環境，這更需仰賴專業清潔人員。

信實集團、交通部臺灣鐵路管理局、臺北大眾捷運以及德國凱馳集團為表達對清潔人員的感謝之意，於10月18日舉辦感恩清潔日TYCD活動，現場表揚10位臺鐵與北捷表現優良清潔從業人員，以實際行動感謝他們的付出與辛勞。

德國凱馳集團在台推廣感恩清潔日 TYCD 已達第三年，信實集團董事長楊文榮表示，此次遴選表現優異清潔同仁代表受獎，並藉此機會感謝第一線同仁的努力與付出。臺鐵臺北站長胡詠芝致詞指出，對於各位清潔同仁的感謝無法用言語來形容，他衷心感謝能舉辦此活動能以具體行動展現對車站清潔人員的感謝。

臺北捷運主任林俊旭榮幸受邀參加此具有深刻意義的活動，他感謝每一位基層同仁在工作崗位上的堅持與努力，因為有有了他們的付出才讓臺北捷運成為明亮清潔的交通系統，並贏得了乘客們的肯定。

紐西蘭當地建築服務承包商貿易組織（BSCNZ）攜手德國凱馳集團Kärcher，於2015年首次舉辦此活動，BSCNZ與在工作場所提供專業清潔服務的公司建立強大網絡，經由持續投入與參與，每年10月的第三個星期三舉辦「感恩清潔日TYCD」已被大量傳播，目前已有50餘國參與推廣。

德國凱馳Kärcher在80個國家，擁有15,330名員工，致力於讓環境更加清潔，是感恩清潔日TYCD的共同發起者。作為一家以可持續發展為重點的家族企業，德國凱馳Kärcher堅信生活中重要事物更需要額外關注，為確保經得起時間的考驗，並在未來保有價值感。這對我們的家園，甚至延伸至更廣泛的環境、社區、工作場所、文化遺產和長久以來的傳統都同樣重要。通過感恩清潔日TYCD，德國凱馳Kärcher正進一步履行其社會責任和可持續性的承諾。更多相關資訊可參考德國凱馳官網：https://www.kaercher.com/tw/