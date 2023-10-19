重啟10天水源又不足 陽明前山溫泉浴室再度關閉

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

陽明前山溫泉公共浴室今年曾於9月26日因水源不足暫停開放，直到本月7日才重新開放，沒想到又傳出缺水將再暫停開放；台北市公園處表示，雖然10月初小犬颱風帶來約500毫米的雨量，但因土地乾涸已久且雨量過於集中，僅約10天源頭又呈乾涸狀，出水量又再度下降，17日不得不暫時關閉浴池，待源頭水源穩定後，視狀況檢討開放。

北市公園處指出，前山男女公共浴室溫泉水的源頭位於中山樓溫泉區，依據北市府2019年1月發布之「台北市溫泉區管理計畫(修訂版)」所示，2004年至2016年間，溫泉水量從每日3450公噸銳減至每日1500公噸，降幅達57％，近年來因冬季山區雨量明顯減少，溫泉源頭出水量更加不足，致近年冬季就會發生溫泉浴室水量不足導致水溫過低的現象。

北市公園處表示，調查陽明山區每年9、10月平均月雨量為700毫米左右，竹子湖今年9月僅下了195.5毫米，10月初雖小犬颱風過境帶來將近500毫米的雨量，但之後又開始不再下雨，累積至今雨量僅562.5毫米，因土地乾涸已久加上雨量太過集中，僅約10天溫泉源頭又明顯乾涸。

北市公園處說明，前山男女公共浴室為免費使用，為維持衛生，避免大腸桿菌數過高，浴室每天開放4場（每場約2至2.5小時），場與場之間時間間隔約1.5至2小時，須進行放水及清理浴池等步驟，再重新蓄水。

北市公園處表示，浴室正常運作的水量需每分鐘196公升，但16日實測浴室進水量每分鐘不到35公升，但由於水源水量變少，溫泉浴池換水清理後之蓄水時間就會延長，導致溫泉水溫下降，為維護市民健康，關閉浴室實非得已，但目前實在難以預估水量回升的狀況，如重新開放，公園處除在現場公告外，亦將同步於公園處處網公告，另亦歡迎打電話至花卉中心詢問。