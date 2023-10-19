首座警消社宅上樑 2025年3月完工

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保二總隊基地西側「中和警消社會住宅」19日上樑，經費15億規劃16F／B4建物，預計2025年3月完工，將提供317戶社宅，是全國第一處的警消專案社會住宅。

內政部長林右昌今（19）日出席「新北市中和區警消社會住宅」上梁典禮。林右昌表示，為照顧離鄉基層警消，內政部規劃興建全國首座警消社會住宅，總計317戶，將於2025年3月完工，提供給在雙北生活圈有租屋需求的基層警消及眷屬入住。

林右昌說明，中和警消社會住宅位在新北市中和區，基地面積約4,200平方公尺（約1,270.5坪），統包經費近15億，規劃興建地下4層、地上16層的建物，將提供套房21戶、一房型185戶、二房型83戶、三房型28戶等房型。

林右昌指出，社區鄰近捷運景平站，交通相當方便，並設置公共托育、幼兒園及日照中心等社福設施。此外，中和警消社會住宅東側臨「保二總隊公辦都更案」，未來將串聯兩側基地的開放空間，藉由區域整合與捷運站共同發展。

內政部說明，保二總隊基地分為東、西兩側，西側直接興建社會住宅，已在2020年底啟動317戶警消社宅工程，並於今日上樑；基地東側則以公辦都更方式辦理，預計2028年全案完工

保二總隊基地東側為皇翔建設以83億元投資的「保二總隊公辦都更案」，4,326坪基地將規劃興建3棟建築物，警察合署辦公廳舍（20F）、467戶社會住宅（34F）、355戶一般住宅（29F）及設置公共托老公益空間。

內政部表示，目前全國社宅直接興建為89,375戶，再加上包租代管6萬1,355戶，累計戶數達15萬戶，距離八年20戶社宅政策目標達成率為75.4％。