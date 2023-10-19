星展：Q4對股票中立 相對看好固定收益資產

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星展集團認為，近期數據顯示美國經濟可望呈現軟著陸，另目前利率環境及走勢未必不利於股債等風險資產表現，第四季對股票保持中立但看好優質股，相對看好固定收益尤其是投資等級債，另建議投資人可將黃金納入資產配置當中。

星展銀行（台灣）19日舉辦2023年第四季投資展望說明會時作以上表示。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，近期數據顯示美國經濟可望呈現軟著陸，而較低的經濟成長和逐步趨緩的通膨，暗示著美國政策利率已接近高點。星展集團認為聯準會並不會立即降息，而在暫停升息的期間，資產負債表將持續縮減、實質利率上揚，預計貨幣政策將持續趨緊直到通膨回落至目標。

陳昱嘉說，這樣的利率環境未必不利於信貸和股票等風險資產表現。在總體經濟面仍具不確定性的情況下，維持看好擁有經濟護城河特徵，受惠於長期成長趨勢，並可持續獲利及成長的優質股。在各地區股市中，新興亞股(不含日本）因價格低是可以留意的標的，星展集團也提到「陸股正等待潛在的政策利多」，如果陸股政策利多還沒有出現的話，新興亞股仍是便宜，但就會壓抑新興亞股的表現。

由於債券配置可望為投資人降低風險，帶來穩定的收入來源。陳昱嘉表示，目前星展集團持續看好存續期間介於3至5年，評級為A／BBB的投資等級信貸，因為這樣的標的較能承受長時間的高利率環境，如若發生外在事件導致市場出現震盪，投資等級債也可望降低股市急劇下跌時對整體投資組合的衝擊，因此，看好年化殖利率介於5至6個百分點的投資等級債，並認為

其表現將優於高股息股票。另提醒投資人應謹慎看待非投資等級債，留意因利差帶來的違約風險。

除了股債配置外，星展集團表示，目前投資人應將黃金納入投資組合，做為因應市場震盪下的風險分散工具。

在匯市部分，陳昱嘉說，預期美元指數至2023年底仍將保持相對強勢，日圓受到日本央行緊縮行動緩慢的影響，波動仍將偏高。歐元部分則因歐洲市場成長趨緩且呈現負利差而面臨壓力。