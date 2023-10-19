台積電釋出6000職缺！園區驚見恐怖人龍 老鳥曝真相

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【中時新聞網 何立雯】被譽為「護國神山」的台積電，每年都有很多人去應徵，近日台積電宣布全國釋出6,000個職缺，再度掀起討論。一名網友表示，台積電開缺以後，不少人跑到園區面試，他也在現場排隊，結果卻直接被叫回家，因為時間到了。其餘在現場的網友則說，現場的排隊人龍超誇張，從裡面排到外面，完全看不到盡頭。

一名網友昨在Dcard上分享，台積電釋出6,000名職缺，吸引一堆人跑到竹南科學園區面試，但現場一堆應徵者，台積電卻只有4個人資來面試，他在外面排隊等超久，好不容易要輪到自己了，結果卻被直接叫回家，因為時間到了，讓原PO超傻眼。

貼文引起網友討論，不少老鳥搖頭直呼，「現場面試能夠進一步談的，你投官網也能上，你投官網完全沒人鳥的，現場面也只是面心酸」、「只是演個戲給大家看，我大GG要徵才囉！你各位奴才趕緊跪舔，晚了就不要囉」、「簡單說就是演給外界看，線上就能投履歷，為啥還要去現場？」

其中一位到現場排隊的網友表示，他大約早上8點就到現場去，拿到了100多號的號碼牌，9點多起就有一批又一批的人進去填寫紙本資料，接著就去面試，由於他應徵的是作業員，現場有做筆試，考英文選擇題和2道數學題，一整套面試流程走完就已經下午1點多了，面試官只說符合資格會通知二面。

該網友也說，後來疑似是應徵作業員的人太多了，現場面試到150號以後，台積電就宣布暫停面試，只有要求應徵者填寫紙本資料，接著就安排應徵者參加筆試，結束以後，人資會提醒應徵者要到台積電官網投履歷。

還有網友分享現場照片說，超多人來現場排隊應徵，園區裡面已經拍了好幾圈，一路到外面也都是人，有些人包車來投履歷，有些人則是由媽媽陪著來應徵，但最後只是到現場繳履歷而已，真的很悲哀。