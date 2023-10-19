台人赴歐旅遊人次直追疫情前 KKday與歐鐵簽MOU拚鐵道旅遊

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歐洲旅遊夯！交通部觀光署統計，2023年1至8月台灣民眾赴歐洲旅遊突破19萬人次，較2019年同期恢復8成，旅遊電商平台KKday指出，歐洲旅遊商品業績較疫情前成長3成，看好2024年歐洲旅遊市場持續擴張。KKday今與歐洲鐵路公司Rail Europe簽訂合作備忘錄（MOU），雙方將深化合作、攜手打造永續鐵道旅遊。

KKday分析2024年歐洲旅遊市場，總結有3大趨勢，包括旅客遊歐天數更長、鄰近新興目的地竄升、鐵道旅遊更火熱。從今年已購買KKday歐洲火車旅遊商品的旅客行為來看，超過30％旅客平均遊歐天數為7天至15天，至於已購買2024年相關商品的旅客，更有35％遊歐天數超過16天。

另熱門轉機國家土耳其、阿拉伯聯合大公國以及相鄰歐洲的摩洛哥，更成為近來亞洲旅客赴歐旅遊的「加碼首選」，遊歐兼玩中東＋北非。因歐盟大力推廣低碳觀光，鐵道旅遊發展將更火熱。

歐洲鐵路公司首席執行官Björn Bender表示，此行是他首次造訪台北，除了希望對台灣市場有更多了解，也同時向旅遊業展示歐鐵對本地市場的重視，並期待透過KKday共同建立一站式服務的系統平台，為旅業和旅客提供涵蓋歐洲33個國家、超過150個歐鐵品牌與路線的產品。

Björn Bender說，在永續旅遊趨勢和低碳環保的考量下，各地旅客將趨向減少不必要的航班，改乘火車和高鐵出行。他非常看好歐洲旅遊市場前景，相較2019年，今年歐鐵於全球市場的業務恢復率已達74％，歐洲市場為80％、北美市場為90％、拉丁美洲與亞洲市場皆為70％，台灣市場恢復率則達125％，高於全球平均。

根據KKday平台數據，解封後最受台灣旅客歡迎的歐洲國家前6名依序為英國、瑞士、法國、德國、義大利、西班牙，至於歐洲人氣城市則由倫敦拿下冠軍，亞軍至第6名依序為巴黎、慕尼黑、巴塞隆納、蘇黎世、阿姆斯特丹。熱賣商品除了人氣票券外，在地體驗、1日遊、交通類商品也很熱銷，突顯旅客對於深度遊歐洲的渴求。