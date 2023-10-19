政府作淨零強有力後盾 賴清德：建立淨零爭議處理機制

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民進黨總統參選人、副總統賴清德今天（19日）公布淨零轉型策略時表示，政府要作為淨零轉型最強有力後盾，要建立國際諮詢顧問團，降低產業衝擊，同時要打造不遺落任何人的公正轉型，要進一步完善「淨零轉型」爭議處理機制，藉由就業、投資、保險、信託等機制減緩轉型的衝擊。

賴清德說，未來淨零要讓數位和綠色雙軸轉型，透過「科技帶動」、「金融支持」，以及「碳定價市場機制」來促成產業低碳轉型、推動綠色製造，以及擴大循環經濟的規模，未來將成立「淨零創新科技平台」，並讓綠色金融成為淨零轉型助力，並會積極與歐盟協商以碳定價抵換歐盟CBAM排碳差額，並加人自願減量，健全碳權供需市場。

在「型塑淨零永續綠生活」上，賴清德說，要建構低碳商業模式、形塑低碳生活態度，包含飲食、綠時尚、綠建築、低碳運輸網絡、推廣提供服務、取代直接購買或擁有等的新綠色生活，由於生活轉型是循序漸進的過程，要透過全民對話溝通，資訊公開、加強溝通，凝聚共識、建立目標；並投入國家資源降低參與淨零行動的門檻，針對地方政府、學研機構及社區，規劃支持淨零的資源、計畫及方案，透過公私協力，鼓勵指標性企業積極投入淨零轉型，發揮示範效果。

賴清德強調，政府要作為淨零轉型最大後盾，要建立國際諮詢顧問團、建立各產業技術服務團隊、定期公布行動指引；同時不遺落任何人進行公正轉型，政府有責任確保不同個人、社群及地區，在轉型過程都享有同等發展的機會，打造一個公平與綠色共好未來，要進一步完善「淨零轉型」爭議處理機制，降低轉型所帶來不確定性，藉由就業、投資、保險、信託等機制減緩轉型的衝擊。