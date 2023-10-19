跨境支付平台HIVEX再下一城 攜手韓國Bizplay搶嗶商機

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跨境掃碼平台積極布局！區塊鏈技術公司TBCASoft今年8月推出跨境支付平台HIVEX，首波先與日本QR Code支付最高市占率的PayPay合作，10月2日起已上線；HIVEX趁勝追擊，繼日本後，19日宣布韓國行動支付Zero Pay營運商Bizplay加入HIVEX，未來接受Zero Pay商戶將可透過HIVEX提供服務。

TBCASoft表示，未來所有接受Zero Pay的商戶，都可透過HIVEX提供遊客安全且便利的消費體驗。而在Bizplay和Zero Pay加入後，HIVEX全球商戶數將增加至580萬家，用戶數更是達到了7,650萬。

HIVEX幾年首播鎖定日本，由街口支付、玉山銀行、全支付3家台灣電支廠商與日本PayPay合作，已在10月2日上線，台灣民眾赴日可輕鬆掃碼消費。至於本月開拓韓國市場後，未來台灣行動支付業者也可透過HIVEX平台合作，後續攜手台灣業者合作搶進韓國市場可期，若順利與台灣電支平台合作，未來民眾赴韓旅遊也可掃碼支付。

TBCASoft指出，HIVEX提供流暢跨境支付體驗，全球行動支付業者只需透過一次性的整合，即可與世界各地的HIVEX網路成員串接，分享彼此的消費者和商戶。換言之，支付業者不需採用新的QR Code格式，商戶也無需修改既有的銷售系統（POS），消費者也不需轉換平台，直接掃碼扣款即可完成交易。

也就是說，不管是在「正掃」（店家出示 QR Code）或是「反掃」（用戶出示 QR Code）的情境下，消費者和商戶都能享受到熟悉和一致的支付體驗。

TBCASoft創辦人兼執行長吳陵表示，韓國的行動支付市場正在蓬勃發展，憑藉ZeroPay在韓國的廣泛普及性，將成為HIVEX進軍該市場的理想合作夥伴，有信心此次合作將為Zero Pay帶來更多的商機。

Bizplay執行長Kim Hong-ki則說，Bizplay一直以來的目標都是在 韓國的支付市場推廣無現金交易，也深信這次的合作將有助於將這一目標擴展至來韓國的國際旅客。