台股逆勢收紅 這類題材最威但危機浮現

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

投組表現：

矽統（2363）表現最佳，有望迎接旺季補貨朝，挹注營收，受到處置股影響，今天再噴出。

啟碁（6285）表現最差，受惠投信買超下，只要守穩季線時有利於反盤。

盤勢預測：

受到美股四大指數走跌影響，台股開低後走高，延續修正漲勢，指數力守16400點，紓解恐慌中的台股，但是主要台股未來先站穩季線，才有利台股反攻號角，盤面也會比較持續反彈。

加上歐美進入消費旺季，僅接下來台股剩下不到三個月的選舉行情，短期雖然干擾因素不少，選股不選市。有機會走出一波行情。

投組表現：

智捷（8176）表現最佳，19日股價亮燈漲停，股價再創波段新高，成交量放大，後勢仍有上漲空間。

勁豐（6577）表現最差，19日股價上漲1.96％，月線季線呈現金叉，成交量萎縮反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤區間震溫，終場上漲11.82點，漲幅0.07％，收在16,452.73點，成交量縮小為2502.31億元。

類股方面，半導體表現最佳，漲幅1.23％，電機機械表現最差，跌幅2.21％，權值股台積電上漲6元，漲幅1.11％，收在546元。聯發科上漲17元，漲幅2.09％，收在830元。

展望後市，台股大盤在台積電法說會前觀望氣氛濃厚，量縮狹幅整理。選股方面，除提前告知的星通、智捷漲停，可繼續關注外，台積電法說會利多傳來，相關受益個股包括亞翔、萬潤、精材、京元電可趁勢買進，逢低佈局AI股中的緯創、光寶科、英業達、創意等個股。

投組表現：

矽統（2363）表現最佳，9月營收5,373萬元，早盤震盪後，買盤敲進大漲站回五日線。

金雨（4503）表現最差，年底AI相關產品接單出貨，昨大跌壓回季線，今日反彈回到半年線。

盤勢預測：

昨日美國十年期公債殖利率一度升破4.9％，中東局勢依然緊張，加劇市場避險情緒，VIX恐慌指數再上揚，投資人持續拋售科技股，輝達收盤下跌近4％，道瓊指數收跌逾300點，美股四大指數收黑。

儘管輝達執行長黃仁勳再度訪台，激發市場對AI股關注，不過美國宣布擴大對中國出口晶片管制，AI族群昨成為殺盤重災區。鴻海科技日登場，透露將與輝達合作，開發下世代人工智慧與機器人生產系統，提振市場信心，今日大盤止跌收紅。

投組表現：

萬國通（9950）表現最佳，受惠疫後旅遊復甦，營運持續回升，而且除了本業好轉之外又在第二季認列大筆處分利益，將帶動全年轉虧為盈。

承啟（2425）表現最差，美國擴大對中晶片禁令，衝擊AI族群表現，唯承啟營非輝達供應鏈且營運向上有被錯殺之嫌疑，未來有望重新轉強向上。

盤勢預測：

美國十年公期債殖利率再創波段新高導致昨晚美股四大指數拉回，但台股昨日已領先下跌，故今日反倒呈現開低走高逆勢收紅。由於半年線仍扣抵低檔，因就算昨日再次跌破但我還是重申只能先以假跌破視之，若台積電下午法說會能報佳音，或許明日台股就有望重回半年線之上，投資人可留意晚間台積電ADR表現。

盤面題材股還是看矽光子，創威盤中漲停再創新高，前鼎也同樣創高往三位數前進，但該族群短線漲幅過大籌碼偏亂，甚至大部分光通訊個股也沒有跟進表態，因此建議持有的投資人可考慮分批停利，至於空手的可等量縮拉回5日線或十日線再找買點。

部分傳產族群近日也有開始轉強跡象，像是紡織成衣與製鞋業者除了本週舉辦的第27屆台北紡織展外，明年還有巴黎奧運商機，營運回溫可期，指標股看儒鴻跟聚陽。另外BDI綜合指數在BCI海岬型指數大漲帶動下再創波段新高，但散裝航運股業者股價尚未表態仍在低檔，這是投資人可以把握逢低布局的機會，如新興、裕民、台航和中航等都有海岬型船隻，對散裝航運有興趣的投資人可優先關注這幾檔。