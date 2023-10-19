外資賣超128億 台股權王護盤 2問題仍待解

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外資賣超128億 三大法人10/19賣超台股105億元

外資等三大法人周四（10/19）合計賣超台股105.01億元。包括外資與陸資賣超128.03億元；投信法人由空翻多，逢低布局，單日買超27.93億元；自營商自行買賣部分也番多，單日係買超18.88億元，但避險部分係賣超23.79億元，合計單日係賣超4.91億元

（工商時報 數位編輯）

台股收漲11點終止連4黑 16,400點失而復得

受美股收黑影響，台股今天開低震盪，一度下探16382點，隨權值股台積電走堅，大盤收復失土重返16400點之上，終場收在16452.73點，上漲11.82點，終止連4黑，漲幅0.07%，成交值新台幣2502.3億元。

電子類股指數今天上漲0.53%，成交比重約72%；金融類股指數跌0.89%。傳產族群的塑膠、鋼鐵跌勢較重，分別下挫1.93%、0.97%。代表中小型股的櫃買指數翻紅，終場上漲0.87%。

晶圓代工廠台積電在法人說明會前獲買盤青睞，終場收在546元，漲幅1.11%；鴻海跌1.9%，收在103.5元；聯發科漲2.09%，收830元。

人工智慧（AI）族群漲跌互見，指標股廣達下跌0.48%，收208.5元；勤誠重挫7.83%，收在182.5元；技嘉跌1.22%，收243元。緯穎表現相對較佳，終場上漲1.38%；營邦走揚1.32%。

航運類股指數今天上漲0.94%，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海全面收紅，漲幅分別來到0.98%、0.95%、1.67%。

富邦投顧分析，台股此波相繼跌破月線、季線、半年線等主要均線，且月線和季線也下彎走弱，線型架構轉差，大盤修正整理時間將拉長。

（中央社）

雖然美股下挫，但權王台積電下午將公布第3季業績，股價扮演大盤撐盤要角，帶動加權指數開低收高，終場以16452.73點作收，上漲11.82點，漲幅0.07％，成交金額2502.3億元。

盤後》權王護盤 台股透紅 2問題待解

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，國際貨幣基金組織（IMF）將台灣今年經濟成長預估下調1.3個百分點至0.8％，主要是台灣出口嚴重衰退，加上地緣政治干擾經濟。

目前全球經濟成長疲弱，雖抑制我國出口表現，但內需消費創新高，出口成長也在9月轉正，預估明年經濟成長預估為3％，較上次預估高出0.4個百分點。

國發會也認為整體經濟趨勢已經有好消息，預估景氣燈號於第四季將脫離藍燈。今年第4季出口也可望恢復正成長，增加經濟成長動能，整體經濟呈現谷底回溫。

以近期觀察，美元指數近期高檔震盪，台幣持續維持貶值走勢，在台幣弱勢下，不利於資金動能，法人態度上，外資在現貨市場賣超，期貨未平倉維持空單，投信則原本持續在集中市場出現加碼的狀況在本周出現改變，官股券商在股價回檔過程中出現加碼，整體法人心態保守，若外資持續偏空，對於指數不利。

融資餘額近期出現減少，融券也出現回補，融資在大盤走弱之際出現減少，籌碼對於多方有利；不過就日線的技術指標，日KD指標出現交叉往下，RSI指標跌破50之下空方區，技術指標呈現弱勢；因此，在短線美元轉強，外資心態偏空，指標轉弱，加上短期均線下彎，技術面、籌碼面具挑戰，預期股價將維持整理。

（時報資訊 莊丙農）