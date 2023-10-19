萊卡公司分享採用每年可再生的玉米替代石油產品製造纖維

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提到玉米，人們通常只會想到它是夏日餐桌上的甜蜜美饌，但研究發現，其用途遠不止於此。美國農業部國家農業統計局2017年農業普查的數據顯示，甜玉米在美國玉米總產量中的比例不到1%。絕大多數玉米的種植目的是用於動物飼料、乙醇和其他工業用途。這種玉米通常稱為大田玉米或馬齒玉米，可取代時裝中常用的化石資源以作原料。

萊卡公司與農業發酵專家嘉吉公司和德國化工公司HELM的合資企業Qore®攜手合作，充分發揮馬齒玉米的作用。 Qore公司®研發出了QIRA®，作為實現生物基LYCRA®纖維全球首次大規模商業化生產的關鍵成分。

為了生產QIRA®，Qore®公司首先從愛荷華州在建的生產基地周圍100英里範圍內種植的馬齒玉米開始。之後，玉米粒被分解或分餾為不同的成分（蛋白質、澱粉和油），其產出可用於食品、飼料和材料。大田玉米的應用將業界關於食品與纖維的競爭重新定義為食品與纖維的有機結合。這是個很重大的區別，諾瓦研究所的研究更為清楚地說明了這一點。該研究所發現，「目前，全球最缺乏的是蛋白質，而非糖和澱粉等碳水化合物。也就是說糧食用途之間不存在真正的競爭，因為糧食作物的重要價值仍是用於糧食和飼料。」

為採用QIRA®原料生產出可再生的LYCRA®纖維，萊卡公司將以每年可再生的大田玉米代替主要石基成分之一（1,4-丁二醇或BDO），生產同等產品。

Qore®公司執行長Jon Veldhouse表示：「農業是QIRA®的支柱，更永續地取代從有限資源中提取的傳統BDO。生產QIRA®的工廠位於愛荷華州中部，目前正在建造中，將與原材料供應商嘉吉公司緊密合作，並因此獲益。嘉吉公司致力於不斷提升大田玉米生產的可持續性，包括採用更多的再生農業實踐。」

作為萊卡公司永續發展計畫的一部分，QIRA®成分將佔LYCRA®纖維含量的70%。以愛荷華州種植的玉米作為原料，Qore®公司、萊卡公司和整個產銷鏈都能受益於免灌溉、每年可再生的原料。此外，Qore®公司的生產設施將主要依靠風力來發電。

與使用傳統原料生產的彈性纖維相比，使用QIRA®生產的LYCRA®纖維可減少高達44%的二氧化碳排放量*。

萊卡公司代理執行長Dean Williams表示：「作為地球議程框架和永續發展目標的一部分，萊卡公司致力於提供助力服裝和個人護理客戶減少碳足蹟的產品。我們很高興能與Qore®公司攜手，我們雙方擁有共同的願景，即致力於提供創新、可持續的解決方案。他們擁有發酵工藝操作方面的專業知識以及對化學價值鏈的深入理解，是開發商業規模的生物基LYCRA®纖維的理想合作夥伴。」

重要的是，生物基材料有助於減少對化石燃料的依賴，並減少導致全球暖化的溫室氣體排放，而且以負責任的方式採購時，生物基材料的生產還能為農民和生態系統提供有效支持。負責任的農業和採購是充分實現再生材料效益的關鍵，其影響集中在生命週期的初始階段。

QIRA® 計畫於 2024 年底在嘉吉生物技術園區的 Qore® 工廠和愛荷華州埃迪維爾的玉米精煉廠開始生產。採用QIRA®生產的LYCRA®纖維將於2025年上市。