月月配國泰10Y＋金融債ETF 00933B 19日掛牌

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全台債券ETF規模今年大爆發，截至9月底已有1兆6790億元，特別是10月剛募集成立，今（19）日掛牌上市的「國泰10Y＋金融債ETF」（基金之配息來源可能為收益平準金）（證券代碼：00933B），為全台第一檔月配息且納入收益平準金制度的債券ETF，推出後即迅速被法人收入投資標配名單，散戶詢問度破表，是今年新募集的ETF大黑馬。

全球股市近期因以巴衝突是否升溫而前景不明，美債十年期殖利率衝上4.8％，債券價格則跌落到歷史相對低點，然法人預測2024年迎來降息的可能性不變，看準2024年債券價格有機會上漲，現在卡位可先領息，未來再賺價差。

國泰投信ETF研究團隊提出「BIG投資術」，推薦投資人選擇00933B，作為資產布局的重要一環，穩穩累積退休資產，其中的B是Bank，指的是「國泰10Y＋金融債ETF」（基金之配息來源可能為收益平準金）（00933B）鎖定的大型金融業，違約率低是產業債投資首選；I則是Income，代表月配息，每月領息讓金流不間斷。G則是Growth，也就是成長率，以彭博10年以上美元金融債券指數為例，指數自成立以來表現穩健，長期累積報酬勝過其他主要債券指數。

法人進一步說明，根據歷史經驗，2006年及2018年停止升息階段，美債皆呈現上漲走勢，長天期金融債則比美債更快反應降息的預期，價格更早走揚，全球資金持續看好債市未來上漲的大方向沒變，此時就是債市投資的甜蜜點。

00933B追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，指數成分債有9成以上是全球系統性重要銀行（G-SIBs），受到更高監理要求，基金布局美國六大金融機構包括摩根大通集團、美國銀行、摩根士丹利及花旗，還有英國、日本、澳洲及瑞士等多個國家。

00933B追蹤的彭博10年以上美元金融債券指數，近期的到期殖利率高達近6.6％，指數交易價格為79.7元，相較近十年的歷史高點139.6，折價幅度逾4成（截至10／17），此時進場可說是撿了大便宜！00933B今日掛牌上市預計再掀熱潮。