新北頒近5百萬獎勵金 82所國中「減C增A」學力再Up！

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新北市教育局今(19)日於北大高中舉辦112年度學力UP頒獎典禮，共82所國中成功減C增A，頒發近500萬的獎勵金，將挹注各校支持校內持續精進提升學力品質。教育局表示，新北致力推動學力UP支持實施計畫，透過各校積極邀請專家進入學校，協助分析教學情況，並與教師共創教學策略，鞏固國中基本學力也提升新北市孩子的未來競爭力。

新北市柑園國中今年會考在減C方面有大幅進步，獲「減C組小校第一名」，五科待加強比例與過去五年平均值相較下降49.28％。校長黃淑君提到，這幾年善用學習扶助數據資料，診斷個別學生學習迷思，透過分組進行差異化教學，同時強化校訂課程專題探究與閱讀理解的教學設計，有助於處理會考較靈活的題型。

考取第一志願的柑園國中王卉芸說，國中三年都沒有補習，老師會針對個別需要設計課程與加強輔導，讓自己有機會接觸困難的題目，挑戰學習的極限，並且能從容面對會考；而該校同學林昀澤也表示，自己的國英數原本模考成績都是C，經過這一年學校的分組學習方式，老師針對學習弱點給予指導，最後五科順利達B也考取公立高中。

另外，獲「減C組大校第一名」的碧華國中自108學年度就開始執行減C計畫至今，今年會考五科待加強比例共下降35.51％。透過凝聚教師共識、邀請輔導團到校進行減C策略分享、辦理教師教學知能研習，更善用平板融入教學、學習扶助科技化評量的運用，讓教學活動更加活絡。校長林建成說道，有學力UP獎勵金的支持讓教師能持續增能，也讓學生提升學習動機及自信，減C需要一步一步按部就班將基礎打穩，全校師生朝向同一目標前進，才能師生共好提升學力！

獲「減C組大校第三名」中平國中已連續4年獲得學力UP獎項，今年會考五科均成功減C增A，五科待加強(C)人數比例皆遠低於全國比例，五科精熟(A)人數比例也都遠高於全國比例，締造學校歷年新高。中平國中藉由營造共好的學習風氣，給予多元獎勵方式表揚進步的學生，更邀請家長會長分享從黑手重返校園的親身經驗，勉勵學生及早學習的可貴，期勉師生共同提升學力。