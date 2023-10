李奧納多投資瑞士新興製錶商ID Genève 支持其可永續發展的經營理念

以《神鬼獵人》奪下奧斯卡影帝獎座的李奧納多.狄卡皮歐宣布瑞士新興製錶商ID Genève,表達對其循環經濟、永續發展經營理念的支持。

年輕時主演《鐵達尼號》而紅遍全球,並且數度入圍奧斯卡獎項、最終以《神鬼獵人》這部電影當中的精湛演出獲得奧斯卡影帝大獎的李奧納多.狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio),在這幾年不斷地投身環保永續的倡議工作,不只是資助更親自參與製作多部探討環境議題的紀錄片,發揮影響力提醒世人保護環境的重要性。而在今年,李奧納多更是投資了新興瑞士製錶商ID Genève。

ID Genève在2023年的融資中得到200萬瑞士法郎(約220美金)的款項,用以繼續在瑞士頂級製錶產業當中,以遵守循環經濟的原則,開發高級腕錶!在他們的創作之中大量採用符合道德採購與回收材質,以及使用低碳足跡的製作工藝,將生產製作的過程中產生的環境負擔降到最低。李奧納多公開支持該品牌的理念,再次為環境永續盡一份心力。

「我很高興成為ID Genève的投資者,該品牌透過不斷創新和關注循環經濟原則,推動奢侈品產業及其他產業的變革,」李奧納多說。

ID Genève 聯合創始人兼首席執行官Nicolas Freudiger對此次合作同樣感到興奮,並表示他們希望「這項合作不僅能讓我們在倡議與實踐永續發展的方面獲得相當多的支持聲浪,更能激勵與鼓舞奢侈品產業或是其他領域的業者將環境保護納為優先考量。」

ID Genève 手錶在剛成立時,僅在瑞士銷售,但現在也可以在英國和美國的Watches of Switzerland商店中訂購,提高了該品牌在國際上的影響力,而現在該品牌得到了好萊塢巨星李奧納多的支持,這顯示了對採用可持續材料和製造的奢侈品的需求在這些年來日益增長。

事實上,李奧納多的投資使這家年輕的公司在2021年首次推出Circular 1系列取得成功後再繼續加速增長。ID Genève 的最新產品Circular S系列的腕錶所採用的鋼材,除了是回收金屬材料製作,在生產的過程之中甚至是使用以太陽能供給能源的熔爐,又更進一步的降低碳排放。

這一切都顯示…現在是更多產業擁抱永續發展的時候了。

李奧納多佩戴 ID Genève Circular S,41 毫米,為一款由 100% 再生鋼製成的手錶,經陽光融化,黑色錶帶由 100% 綠色廢物製成。圖/ID Genève

This story was originally written in English by Amrita Katara and published on 18 October 2023.

原作者 Amrita Katar 於 2023 年 10 月 18 日發表本文,請按此瀏覽英文版本。

作者/Edgar Chang

