石化上游原料、SM持穩 台塑化、台化、台苯、國喬營運有撐

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油價起伏、以巴衝突干擾，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價因買盤縮手觀望，除EVA止跌持平外，其餘悉數下滑。其中，LLDPE、HDPE下挫40美元、30美元；ABS、PVC也下探25美元、15美元；LDPE、PP、PS小跌5～10美元。至於石化上游原料乙烯、丙烯及苯價持穩，SM止跌回溫，台塑化（6505）、台化（1326）、台苯（1310）、國喬（1312）營運有撐。

塑化廠商表示，因戰爭衝突、地緣政治角力持續未歇，以巴發生衝突為市況帶來變數，客戶相對比較觀望；目前下游拉動力道還是不夠，加上油價忽然掉下來，產品價格拉回整理壓力升溫，營運動能還要再觀察。

EVA隨歐美消費旺季（感恩節、黑色星期五及網路電商節等）及大陸雙十一到來，鞋業可望迎來今年以來銷售最佳季節，有利鞋材發泡料需求，加上膠膜廠積極去化高價庫存，預期十一長假後客戶開始回補庫存，太陽能封裝膜料需求增溫，有助增添報價支撐力道。

此外，SM近年龐大擴產潮，導致市場嚴重供過於求；今年大陸開出SM新產能合計達370萬噸，已有SM業者因虧損壓力，減產或退出市場。台苯預期，在各SM廠開工率低、新產能延後投產下，有助減緩市場供給過剩壓力，對SM價格形成支撐，下半年營運有機會改善。

數據指出，今、明兩年東北亞SM需求增幅分別為0.6％、4.4％，需求成長最高的市場為大陸，分別增家3.7％及5.8％，相較大陸去年SM需求成長僅0.8％，市況持續改善。

尤其，日、韓廠開工率偏低，韓國業者轉而在市場採購SM：歐洲也因能源成本和通膨影響劇烈，已有SM生產廠表態將退出市場，加上新產遞延開出，至年底無新產能投產。