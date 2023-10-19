秋冬換季膝關節保養有撇步 內外兼備禦風寒

科林集團在台成立近40年，不僅專注於眼科及耳科專業領域，更持續擴大服務範圍，於去年正式成立保健保養品牌『科立健』，期待滿足國人全方位的健康需求。近期氣溫明顯轉涼，台灣也已進入秋冬轉換時節，日夜溫差大，科立健就觀察到『膝蓋保養』關鍵字在過去一周的搜尋度顯著成長了 5 倍，骨科權威郭蓉安醫師則表示：｢除了要注重膝關節保暖的外部禦寒，食補也同樣重要，適度補充富含膠原蛋白的食物與湯品，從內而外提高膝關節防護力。

下周一(10/23)就是重陽節，也是所謂的敬老節，銀髮族普遍對於膝關節的保養特別重視，也會藉由運動來提升肌力，包括登山、慢跑、打網球等，郭蓉安醫師針對有退化性關節炎的族群，建議盡量減少負重、避免劇烈運動，從平地慢走開始訓練，再提升到健走與輕度慢跑，千萬別為了提高運動量而增加膝關節軟骨的磨損，反倒更傷膝蓋。郭蓉安醫師強調：｢天氣轉涼，適度運動促進血液循環很重要，也有助膝關節和軟骨的強健，建議除了運動與食補之外，搭配具 UC-II (非變性第二型膠原蛋白)與橄欖果實萃取物的健康食品，也是很不錯的選擇｣。

根據郭醫師觀察，近年來為膝關節所苦的族群，有明顯年輕化的趨勢，一方面是馬拉松與各項運動盛行，二方面是長期站立或久坐的工作模式，讓 30 歲以下有膝關節困擾的人數逐漸提升，診間年輕人佔比，從個位數提升到約25%，等於就診患者中每4人就有1人是30歲以下的年輕人，若加上亞健康族群，實際比例只會更高，為此，郭醫師呼籲不只是長輩才要注意膝關節問題，從青壯年時期就要適度運動，強化核心肌群訓練，漸進式的提升運動強度，同時注意關節的保暖與保養，必要時補充營養素，才是鞏固好膝關節能夠敏捷使用的長久之計。