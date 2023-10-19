緯創破缸底 卻驚見他吃貨5萬張！專家1句忠告 AI股散戶注意

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【中時新聞網 吳美觀】美國對大陸AI晶片禁令再度擴大，輝達（NVIDIA）五款晶片產品受波及，拖累台廠AI概念股18日紛紛重挫。PTT網友哀嚎「緯創發生什麼事了 為什麼連90缸底都守不住」？其他人解讀，營收很高、毛利很低，當然撐不住。資深分析師示警，輝達毛利率受禁令影響，台廠毛利率恐回到「毛三到四」，目前AI股雖然跌到脫褲，但仍見到融資增加危險訊號，要等到散戶融資斷頭，才是撿便宜時機。

緯創18日盤中一度殺到87.7元波段新低，終場大跌近4%，收在91元，今（19日）在平盤上下震盪。值得留意的是土洋操作不同調，外資18日逆勢加碼逾5萬張，投資則狂砍1.8萬張，而散戶籌碼部分，融資6877張退場，融券小減177張。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，美國對大陸新AI禁令對台股有實質利空，分成兩方面。首先輝達上季毛利率 71.2％，但台廠伺服器廣達 8.52％，緯創 7.56％，英業達僅 4.61％，未來輝達受影響，毛利率仍有 50、60％，但台廠毛利率恐又回到「毛三到四」。

再來，上波台股反應AI題材，漲勢由AI伺服器向外擴散到伺服器周邊零組件。他認為，網通、光通訊、PCB 等，恐會補跌一波，尤其今年來漲幅大的個股。

蔡明彰再從數據分析，台股第三季大戶及中實戶人數均創7季新高，的確受AI鏈大漲帶動，對照廣達最高價282元，出現在 8 月，緯創在7月衝上161.5 元高價，技嘉也在7月見到382.5元波段天價，AI鏈天花板正是大戶及中實戶回來的第三季，可想而知，有人賺錢，也有人套牢。

蔡明彰說，AI鏈10 月持續往下跌，但幾乎所有前一波飆漲的AI股融資都增加，這是危險、令人不安的訊號。

儘管媒體及分析師都在講AI產業的長期發展利多，散戶套牢，不斷向下攤平，更想摸底，期待絕地大反攻。但他強調，任何曾飆漲過的股票，下半場不是看基本面有多好，而是籌碼面如何沉澱。

蔡明彰直言，大戶不會現在抄底 AI供應鏈，幫一票套牢的散戶解套，而是等到散戶認賠殺出AI鏈，甚至融資斷頭，那時候再回來撿便宜貨。