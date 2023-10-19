傳台積電不進駐龍潭園區 苗縣盤點用地列3優勢力邀設廠

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台積電目前傳出不考慮進駐桃園龍潭園區，苗栗縣長鍾東錦得知後，立即刻要求工商發展處盤點轄內用地，希望透過健全的土地、水電和招商服務馬上辦中心，力邀台積電再次進駐苗栗。

苗栗縣政府工商發展處長詹彩蘋表示，苗栗縣擁有發展科技的優勢地理位置，北有新竹科學園區，南有中部科學園區，位居承北啟南的關鍵區位，縣內建設有完整的9宮格路網，對外又有國道1號、國道3號、台1線、台3線以及台61線西濱快速道路，縱貫中台灣交通要道。

加上西濱快速道路香山至後龍段高架化工程，更預計斥資180億元，於6年內完成，搭配竹南科學園區及銅鑼科學園區，不但具有完善的交通基礎建設及設廠必備的重要資源，更以建構起台灣不可或缺的科技產業鏈。

「供水夠、不缺電、瓦斯足」詹彩蘋說，這是苗栗縣三大優勢，因山多以致水庫多，南有三義鯉魚潭水庫、中有明德水庫、北有永和山水庫，不但用水充裕，還南北外送供應新竹科學園區及台中市之工業與民生用水。

此外，縣內通霄火力發電廠以天然氣發電為主，發電量達375萬千瓦，預計2027年擴大機組後將達630萬千瓦，將擠下台中及大潭發電廠成為全台第一大發電廠。天然氣充足也造就苗縣產業群聚與興盛。電力、水力或人力等方面都能滿足廠商的需求，是廠商投資設廠的最佳選擇。

詹彩蘋指出，台積電已在竹南科學園區投資3000億元建廠，廠區基地面積達14.3公頃，並將加碼在銅鑼科學園區投資900億元設立先進封裝晶圓廠，可望創造至少1500個就業機會。

為持續招商引資，苗栗縣也積極推動產業園區開發作業，預計推動竹南園區周邊產業用地開發，並於「園縣市共好高峰會」獲得竹科管理區支持，並極力爭取中央認定為重大建設計畫，盼能提供各產業廠商充足的腹地。

縣長鍾東錦表示，陳超明立委多次邀集中央主管機關蒞苗勘察適宜地點，自己也將率領縣府團隊，提供必要資訊與服務，全力協助各項行政作業，張開雙臂歡迎台積電再次選擇苗栗，透過聚集經濟讓護國神山的科技產業鏈，發揮效益最大化，同時配合國際雙慢城與綠能休閒規畫，有信心打造宜居、宜遊、宜業的觀光科技幸福家園。