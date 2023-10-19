中國青年失業率「蓋牌」 求職花招百出

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國自8月起不再公布青年人等分年齡段失業率數據，但儘管採用「蓋牌」策略，仍無法掩蓋中國年輕人找不到工作的事實。在這樣的情況下，知名社群LinkedIn在8月退出中國，找工作的管道又少了一個，有的人因此將腦筋動到交友軟體上，也有年輕人乾脆放飛自我，說服自己在家當「全職兒女」，又或者，找工作不如買張彩券吧。

中國蓋牌青年失業率 蓋不了中國青年的困境

近半年來中國青年失業率逐月攀升，4月～6月更連三個月超過20％，然而總體失業率卻相對穩定，青年失業率的持續走升成為難以忽視的痛點。儘管中國官方選擇蓋牌，但外界卻認為這只是自欺欺人，中國青年的困境是真真實實的存在。

國家信息中心數字中國研究院副院長陳沁針對分析指出，統計企業聘僱廣告需求，對工作經驗需1～5年的大專學歷勞動需求，在總職缺中佔約66％。不需經驗的職缺需求而言，今年與2018年相比，卻反向下滑了72％，可見企業選才更看重經驗，而這樣的改變卻令中國青年的困境更加雪上加霜。

綜合外媒報導，一名應屆畢業研究生3個月內投了超過300份履歷，面試30多間公司，最終入職卻與大學畢業生待遇一樣，並沒有因為研究生學歷而被高看。更慘個案的也有，據TVBS報導，一名應屆畢業生，同樣丟了300份履歷，卻也只得到一份「實習」，更難堪的是薪資等同正職兩天的日薪。

據中國官方統計數據顯示，今年1至6月青年失業率（16至24歲），分別為17.30%、18.10%、19.60%、20.40%、20.80%、21.3%。

LinkedIn撤出中國 年輕人改用Tinder找工作

想找工作，除了丟實體履歷，上求職網或商務社群平台LinkedIn是現在非常普遍的方法。不過，微軟旗下的LinkedIn在8月時關閉中文版App，退出耕耘將近十年的大陸市場。截至5月，LinkedIn全球會員總數已超過9億，覆蓋200多個國家和地區，其中中國會員總數已逾6,000萬。

LinkedIn的運作方式與Facebook類似，平台上最重要的功能就是能讓用戶展現自己的專業進而建立人脈，讓企業主找到適合的人才，但現在LinkedIn結束中國業務，中國年輕人找工作的管道又少了一個，有的人因此將腦筋動到交友軟體上。

在中國知名社群平台小紅書上，有一篇文章名為「手把手教你如何用Tinder找工作！」吸引上千人點愛心、上百人留言討論。發文者洋洋灑灑列出六點策略，其中包含須留意求職方向，如果滑到希望求職領域的人，一定要想辦法跟對方留聯絡方式。

發文者並稱，可將話題帶到對方身上，讓對方侃侃而談、展現出自己成功的一面後，再拋出自己的煩惱，讓對方有提供幫助的機會。發文者表示，自己就是以文中的六點心法在約會軟體上找人為她改履歷及獲得內部推薦，並說「真的很有效」。

儘管仍有許多網友留言質疑可行性，也有網友回覆表示「我這份工作就是隨口一說在找工作然後他（交友軟體配對對象）推薦我來的，我覺得好神奇。」

上進不如上香 想求佛賜工想磕頭都得排隊

如果實際的方法都試過了，轉而求神問卜似乎是人之常情。據星島日報報導，中國今年大學應屆畢業生達1,158萬人，創下歷史新高紀錄，大環境不景氣，令青年尋覓工作不易，驗證「畢業即失業」的困窘現況。另一方面，一名5年工作資歷的「職場老鳥」Bullet也遭遇裁員。

Bullet隨後前去雍和宮花了3小時排隊乞求開光手串，而這個行程正是現在中國青年當紅的日常。北京長大的她形容，雍和宮現已被年輕人擠爆，「想磕頭都要排長隊。」 ，「無學無工，只有燒香」，這是中國社交媒體當紅的熱門標籤，中國年輕人擠爆雍和宮的情景同樣能從許多網路影片窺知一二。

「我還是挺虔誠的，從大門口開始拜，一個層一個層、一個店一個店、一個佛像一個佛像地拜過去。」 Bullet形容稱，整個雍和宮裡都是人，其中很多都是年輕人，「想磕頭都要排長隊，沒有地方下腳。有的佛像前人太多，保安就攔住不讓磕頭，只允許拜拜。那個熱浪煙火，已經旺到空氣都扭曲了。」

「今年真的不一樣，身邊10個朋友7個是待業狀態，最長一位已經待業了1年。好像找工作都變成了一項工作。」一位坐標北京的網友在小紅書留言說。

旅遊預定平台Trip.com表示，以2022年為基準相比，今年以來參訪寺廟的人數大幅增加310％，而其中有近一半的遊客是1990年後出生的青年族群。

父母給薪比正職高 躺平、擺爛的尼特族衝1,600萬人

牛津大學中國中心研究員馬格努斯（GeorgeMagnus）曾投書外媒表示，「躺平」的社會現象在中國年輕人扎根，而近期更演化出2.0版本，「擺爛」的心態正在青年族群興起，此中透出青年的悲觀。

而隨之而來的是一個新興職業的誕生，做家務換取酬勞的「全職兒女」成了新風潮。分析指出，「全職兒女」是年輕人找不到滿意工作時退而求其次的選擇，是當下「就業難」現象的產物，也體現了中國失業率高的背景。

豆瓣上一個「全職兒女工作交流中心」群組內，群內人數高達2,948人，且成員多是高學歷青年，這些人正是因為就業環境不好，而選擇成為「全職兒女」，甚至有人表示，父母給的薪水都比正職還要高。

根據《三聯生活周刊》在《全職兒女，讓人尊嚴盡失的一份工作》報導中為這個新興職業下了定義，全職兒女是一種新型的「脫產生活」方式，意指年輕人脫產寄居父母生活，並通過付出一定的勞動換取經濟支持，同時保持學習，嘗試找到職業目標、考取公務員或研究所上岸。

中央銀行4日發布最新報告也提及中國當前青年失業問題嚴峻，估計尼特族（NEET）約1,600萬人。尼特族一詞最早源自英國，泛指未就學也未就業的青少年。

中國彩券銷售激增50％ 年輕人渴望一夜暴富改寫命運

如果說人在絕望的時候會相信什麼？除了神佛，「彩票」或許也是一條可望改寫命運的捷徑。中國年輕人之間流行一句話：「如果說讓我在買車和買房中選，那我選擇買彩票，畢竟中一百萬的機率比我賺一百萬的機率更大。」

據美國之音報導，中國8月份彩券銷售額卻飆升到今年最高，達到529.6億元（人民幣，下同），比去年同期增長53.6％。今年1月至8月大陸全國彩券銷售數據，營業額達3,757億元，比去年同期暴漲51％。

路透報導指出，中國彩券銷售額激增與經濟數據疲軟的時間重疊，尤其是備受關注的青年失業數據。

中國社群微博上一個博主評論：「經濟越萎靡，彩票越紅火。人們把發財的希望寄託於運氣而不是自己！」另一名博主也說：「太多窮人等著中獎，渴望一夜暴富，這說明社會上的錢不好掙。」