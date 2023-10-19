駿利亨德森看好美股債前景 建議以平衡策略布局

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近期市場關注聯準會利率政策走向，投資氣氛受到消息面左右，造成美國股債市震盪。對此，駿利亨德森投資指出，美國通膨緩步走低，而經濟則展現韌性，美股企業獲利前景轉佳，加上債市殖利率位處高點，美國股債市皆具備極佳的長期投資吸引力。

根據歷史經驗，以60：40的比例投資美國股債資產，長期而言可在市場下跌時降低跌幅，且有望在上漲時掌握超越大盤的漲勢，是攻守兼備的投資策略。

駿利亨德森投資客戶投資組合經理全球主管Philip Wood表示，聯準會9月份利率會議傳遞相對鷹派的訊息，造成美股震盪走低，美債殖利率來到近年新高。雖然美股震盪走低，今年以來在全球主要股市中表現仍是相當出色，在聯準會未明確表態停止升息之前，投資人仍是戒慎恐懼，短期內仍可能受到市場情緒影響而較為波動。

不過，投資人不必擔心會重演2022年股債市齊跌的情景，因為2022年供應鏈因供需不均而吃緊，增添通膨壓力，聯準會為了對抗高通膨而急速大幅升息，如今投資環境已明顯轉變，事實上，統計自1928年以來美國股債市單年度表現，僅1931、1941、1969與2022年等四個年度出現股債齊跌，所以這其實是相當罕見的情形。

Wood指出，長期而言，目前美國股債市均提供相當好的投資機會。首先以債市而言，歷經2022年價格大幅回跌後，目前的債券殖利率已來到2008～2009年金融海嘯時代以來前所未見的高檔，從債息收益的角度，現在是一個難得一見的進場時機。即使聯準會可能還會再升息一碼，與2022年大幅升息相比，對於債市的影響也明顯低很多。

至於美股，今年初許多投資人預期美國經濟將陷入衰退的情況並未發生，美國經濟迄今仍展現極佳的韌性，勞動市場表現優異，企業獲利亦優於預期，使得美股逆轉2022年的跌勢而有不錯的表現；另一個帶動美股上揚的原因在於AI需求的大幅成長，不過，今年美股的漲幅實際上是由極少數的企業所帶動，標普500指數市值前10大企業的本益比在今年上半年就擴張近40％，而其他490檔個股的本益比增幅遠低於10％。因此，選股變得非常重要。

不過，由於高利率環境將持續較長的時間，市場仍會擔心高利率對於美國經濟的影響，即使目前的數據仍強，也須持續留意，美股也會較為波動。面對長期前景良好但仍有風險的投資環境，Wood認為，根據長期的經驗，美國股債市多數時間走勢呈現負相關或零相關，因此投資組合中股債以60：40的比例建置，並依據投資環境適時微調，是進可攻、退可守的最佳組合。

以駿利亨德森平衡基金為例，布局美股的比例隨著市場趨勢變化在35％～65％之間變動，平均比重為59％；除了靈活的資產配置，選擇優質成長股更是追求資本增值潛力的重要關鍵，AI就是值得持續關注的主要趨勢之一，既要關注它如何影響提供成長和投資的不同公司，也要關注哪些公司再次從中受益，以及如何影響這些公司。