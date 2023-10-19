統一價值成長、IC設計ETN季度調整 IP股 助陣添動能

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時序進入年底，多檔高人氣ETF、ETN紛紛宣布成分股調整，統一價值成長ETN（020018）、統一IC設計ETN（020031）最新季度調整也公布，統一價值成長ETN增刪10檔，今年業績表現突出的光罩（2338）及洋基工程（6691）首度入選，統一IC設計ETN則是增減4檔，近期話題度高的矽智財（IP）股智原（3035）、愛普＊（6531）等入列，兩檔成分股調整皆同步於20日生效。

儘管AI股受美國晶片禁令重挫，然統一IC設計ETN在IP族群及高價股信驊、譜瑞-KY等指標股領軍下仍逆勢勁揚1.59％，表現強於大盤。

統一投信統計，指數今年來漲幅超過5成，而統一IC設計ETN本次季度調整，共新增聯陽、智原、愛普＊、全宇昕4檔個股，並刪除茂達、矽力＊-KY、大中、力智，換股後指數IP族群比重將提升至35％。

IP族群19日逆勢衝鋒，法人看好，智原作為ARM台灣唯一指定的合作廠商，未來在NEOVERSE平台蓬勃發展後提供相關IP將會有營收貢獻，加上跨足先進封裝領域，營運動能強勁；至於記憶體廠愛普＊，則因切進高頻寬記憶體先進封裝供應鏈，加上DRAM報價止穩，預期下半年營運表現也將比上半年出彩。

另一方面，「潛力股風向球」統一價值成長ETN本次成分股調整則是「10進10出」，新增亞泥、遠東新、長榮鋼、光罩、可成、材料-KY、瑞儀、台郡、台表科、洋基工程4檔成分股，其中光罩及洋基工程為首度入列。

光罩9月合併營收達7.5億元，創下該公司成立來新高，在IC設計公司開發新案訂單穩定下，公司預估第四季營收將持續成長。

而廠務工程大廠洋基工程受惠電子產業客戶東南亞無塵室以及商辦大樓機電空調工程，今年來股價在7月除權息前曾飆漲至400元、驚豔市場，前三季營收122.9億元再創同期新高，首入選價值成長報酬指數成分股，為ETN增添新氣象。

統一價值成長報酬指數設計概念為維持一籃子「獲利動能佳」與「股價被低估」特質的股票，本期刪除成分股包括華新、環泥、華通、欣興、緯創、碩天、TPK-KY、精成科、帝寶、復盛應用10檔。