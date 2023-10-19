全台電信首家手機月付 Pchome旗下21st FinTech攜手中華電信推「iPhone for Life」方案

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PChome網路家庭（8044-tw）旗下金融科技公司21st FinTech（廿一世紀數位科技）19日宣布，與電信龍頭中華電信展開合作，成為全台首家電信業者提供「iPhone for Life」方案的合作夥伴。每月支付929元起的手機月付款，搭配「精采5G資費一年期」再加上「AppleCare Services」，最低月繳2,216元，即可輕鬆享受 iPhone 15系列新機，隔年還能優先取得最新 iPhone。

廿一世紀數位科技總經理周厚宇表示，21st FinTech繼去年結合PChome集團資源推出業界獨家首創的「iPhone訂閱方案」獲得市場與消費者高度關注，今年持續積極拓展跨界結盟，推出創新服務。因應 iPhone 15新機上市，這次能與中華電信聯手，率先推行台灣電信業唯一、深具產業前瞻意義的「iPhone for Life」方案，為消費者提供更輕鬆、無負擔的 iPhone 換機選擇，開啟多贏局面，創造服務新價值。

即日起，消費者前往全台中華電信及神腦國際服務據點，即可申辦「iPhone for Life」方案。消費者須選擇「中華電信精采5G購機方案月繳999（含）型以上租期12個月方案」，搭配「AppleCare Services 行動裝置保險服務」，並僅限以「Pi 拍錢包ｘ慢點付」支付。專案期間屆滿前，會由21st FinTech客服聯繫詢問續辦本專案意願，只要至中華／神腦實體門市回收舊機便能重新選擇是否續辦本專案。