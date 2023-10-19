台東虐嬰案社會局遭指訪視不周 生父疑被下「封口令」

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台東虐嬰案令人髮指，原受社會處安置的龍鳳胎，今年8月底返家，其中，11月大女嬰疑受生母及同居人家暴，10月14日搶救不治死亡，中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君質疑社會安全網漏洞，未善盡後續訪視之責，另外傳生父遭下封口令，否則不予以喪葬補助，對此，社會處澄清並表示，皆依規定辦理。

11月大女嬰21日即將滿周歲，疑似遭生母和同居人施虐，8日送醫搶救，14日宣告死亡，生父16日為愛女安靈，靈堂擺上奶瓶、零嘴和布偶娃娃，遺像中眉開眼笑的模樣，看得令人鼻酸。

去年11月，台東28歲女子與第3任丈夫產下龍鳳胎，後因感情不睦離異，女方雖獲扶養權，但因經濟狀況不佳，無力養育，遂委託台東縣社會處安置，期間接受為期50小時親職教育，經評估後，於今年8月30日返家。

10月8日，11月大女嬰因頭部受重創，出現溢奶、呼吸困難等情況，送醫急救，經醫生檢查發現，全身多處陳舊傷，14日上午8點宣告死亡。

台東虐嬰案返家後追蹤輔導備受關注，中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君今上午赴台東市立殯儀館召開記者會。她表示，女嬰返家僅1個多月時間便死亡，且身上有新舊傷，這段期間「社工在這段期間到底訪視了多少次，用什麼樣的方式，還是只是去那邊，看到孩子是活著就行了嗎？」

對此，台東縣社會處長陳淑蘭表示，依規定每月進行1次訪視，自8月30日返家至10月8日送醫期間，社工人員與林姓生母聯繫訪視2、3次，原定9月11日進行居家訪視，評估親職復能狀況，但因母親攜女嬰赴台北而取消。

另外，外界傳言社會處曾要求生父對外避談此案，否則不予以補助喪葬費，甚至一度阻止設靈位。台東縣議員陳志峰表示，社會處不該有卸責姿態，甚至於對女嬰生父說「不要再對外、甚至記者，有任何的多做解釋。」

陳淑蘭強調，未第一時間設置靈堂，是因為遺體尚未領回，且絕無外傳封口令之事，昨日與生父會面已先予以1萬元補助，可能聯繫溝通上有誤解。對於整起事件，後續亦進行內部檢討。

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