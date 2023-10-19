利率見頂增長放緩 長線聚焦三類資產

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美國10年期公債殖利率突破16年來的新高，市場對美國經濟是否即將步入衰退又再度掀起疑慮，連帶也讓全球股市在過去一季的表現受到影響。

摩根資產管理認為，當前美國的消費與就業市場表現還是相當穩健，而且由於北半球即將進入冬季，油價在短期內也不容易下滑，這都可能引發美國經濟放緩，但此時投資人非但不該採取現金為王的策略，反而更應該透過股債均衡配置的方式，打造以收益為主的投資策略，當中最關鍵的三種資產，分別為美國政府公債、投資等級企業債以及成長型股票。

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰（Tai Hui）表示，現在投資人最關切的問題，不外乎就是美國經濟是否放緩、大陸房市的下行是否會蔓延到金融業，以及亞洲出口的動能可否持續。

許長泰指出，儘管美國製造業與實質零售銷售有所下滑，但與核心通膨過關的經濟數據仍具相當韌性，包括實質消費支出、家庭調查就業、非農就業等，因此，對美國聯準會而言，短期沒有降息的誘因，未來甚至可能還有升息的壓力，只要當前利率環境維持的時間比原本預期要來得更久，美國經濟反而就有可能因此放緩，促使公債殖利率下滑。

大陸經濟方面，許長泰指出，由於房地產占大陸家庭財富總額的比例高達59％，而現金及存款只有23％，所以當房市表現平平，大陸民眾的消費信心就不容易上來；而大陸民眾對收入信心指數的走勢又與滬深300指數高度相關，而且只要房地產市場價格繼續走跌，大陸民眾的消費信心亦將承壓，因此大陸經濟要恢復過往的動能，需要的就是政策與時間的相互配合，而非人行的單一貨幣政策所左右。

許長泰也表示，在MSCI中國指數的各大產業當中，除了醫療保健與房地產之外，其餘所有產業的最新預期本益比都已來到過去15年的平均值之下，就價值面來看陸股優勢相當明顯。但鑑於房地產市場的問題仍需要時間解決，因此儘管價格已經相當低廉，但不建議在這時候積極布局陸股，而是採取分批配置策略。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，從去年聯準會開始積極升息後，美國就已經進入了實質正利率的環境，這環境可協助投資人利用股、債之間的負關聯性，打造出一個有效的收益配置策略。根據歷史經驗，在聯準會暫停升息後布局風險性資產12個月之後，除了美元以外，其餘無論是股票還是債券，多數都能創造雙位數以上的漲幅。

林雅慧表示，此時投資人最佳的配置策略，就是先透過布局政府公債與投資等級企業債券，再搭配全球高股息股票的策略以優先掌握收益。同時，有鑑於未來美國經濟衰退的風險可能升溫並導致債券殖利率下探，因此投資人也可同時佈局以科技股為主的成長型股票，以利在未來公債殖利率下探的同時，可以享受到成長股本益比提升的價格優勢。