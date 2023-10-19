和潤攜手李華租賃宣示啟動營運 年底實現收益挹注

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和潤（6592）18日晚間與李華租賃在柬埔寨隆重舉行合作宣示晚會，揭示兩公司跨國合作，共同邁入嶄新里程碑。和潤於7月底完成簽約取得李華租賃35％股權並經柬埔寨央行核准後，正式啟動營運，預計年底實現收益挹注。

和潤今年積極拓展海外市場策略，5月初董事會通過入股柬埔寨汽車租賃公司Ly Hour Leasing PLC（李華租賃），7月底完成簽約，取得35％股權並經柬埔寨央行（NBC）核准，和潤團隊也於8月底正式進駐。

此次合作宣示晚會於柬埔寨金邊市舉行，由李華集團主辦，邀請當地企業、台商銀行等共700人一同參與見證，李華集團總裁李華、李華租賃董事長李興及和潤董事長劉源森共同宣示，兩大跨國企業將攜手追求卓越和成長，共同開創全新商機。

劉源森表示，和潤已邁入第三個10年（和潤3.0階段），近幾年來公司積極推動各項轉型，包括數位轉型和營運轉型（從融資轉型到投資，並拓展綠能事業）；這次與李華集團的跨國合作，更是和潤企業進軍東南亞市場的第一步，具有重要的意義。

和潤對於柬埔寨消費市場的發展潛力充滿信心，李華集團在當地擁有多元的商業版圖，不僅在金融領域（包括外幣兌換、銀行、租賃、租車、保險和便利支付等）、房地產及農業領域都極具競爭優勢，旗下李華租賃於2015年成立，八年來資本額也由最初的300萬美金成長至1600萬美金，目前亦是柬埔寨前三大汽車／機車租賃公司之一。

劉源森表示，這次與李華集團合作，透過兩家優秀企業強強聯手，必能創造更大的發展綜效，帶來飛躍性的成長，再次攀上新高峰，期許也能為柬埔寨的經濟和商業環境帶來更多正面的影響。