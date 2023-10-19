品牌廠財測優於預期 供應鏈看第四季仍保守

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愛迪達、耐吉、PUMA等全球品牌廠近一季財測優於市場預期，國內供應鏈冠星-KY（4439）、福懋（1434）、廣越（4438）等布、成衣代工廠指出，消費者整體信心依然低迷，第四季仍保守看，訂單能見預期到等到耶誕假期銷售業績出來才能更明朗。

成衣代工廠指出，景氣訊號要明年第一季才能真正看到回溫。

運動服飾短纖布廠冠星，提供Adidas、Gap、Puma等品牌廠短纖布；冠星指出，第四季進入傳統淡季，預期營收將呈季減、年減，目前訂單能見度可達明年上半年，但還不準確，預估第四季末前客戶訂單方向才會較明朗。

在清庫存一段時間後，ADIDAS、NIKE近一季的財測都優於市場預期，福懋指出，ADIDAS、NIKE訂單確實都有些回溫，但下單動能還沒有完全恢復，預估要到11、12月，對明年的展望才會較清晰。

廣越表示，第四季到明年第一季是公司傳統淡季，大品牌庫存仍在去化中，不過，之前Nike、ADIDAS、PUMA的財報顯示，庫存去化已約一成，進入健康水準，對後續動能會比較值得期待。不過，今年第四季跟明年第一季還是維持保守看待，預期品牌到明年第二季後訂單會轉正向。

Nike、Adidas是廣越四大客戶中，最大的兩個運動品牌，廣越指出，要觀察今年感恩節、耶誕節銷售狀況，預估至12月才會對明年的訂單動能較明朗。