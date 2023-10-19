《盤後解析》權王護盤 台股透紅 2問題待解

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【時報記者莊丙農台北報導】雖然美股下挫，但權王台積電下午將公布第3季業績，股價扮演大盤撐盤要角，帶動加權指數開低收高，終場以16452.73點作收，上漲11.82點，漲幅0.07％，成交金額2502.3億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，國際貨幣基金組織（IMF）將台灣今年經濟成長預估下調1.3個百分點至0.8％，主要是台灣出口嚴重衰退，加上地緣政治干擾經濟。目前全球經濟成長疲弱，雖抑制我國出口表現，但內需消費創新高，出口成長也在9月轉正，預估明年經濟成長預估為3％，較上次預估高出0.4個百分點。國發會也認為整體經濟趨勢已經有好消息，預估景氣燈號於第四季將脫離藍燈。今年第4季出口也可望恢復正成長，增加經濟成長動能，整體經濟呈現谷底回溫。

以近期觀察，美元指數近期高檔震盪，台幣持續維持貶值走勢，在台幣弱勢下，不利於資金動能，法人態度上，外資在現貨市場賣超，期貨未平倉維持空單，投信則原本持續在集中市場出現加碼的狀況在本周出現改變，官股券商在股價回檔過程中出現加碼，整體法人心態保守，若外資持續偏空，對於指數不利。

融資餘額近期出現減少，融券也出現回補，融資在大盤走弱之際出現減少，籌碼對於多方有利；不過就日線的技術指標，日KD指標出現交叉往下，RSI指標跌破50之下空方區，技術指標呈現弱勢；因此，在短線美元轉強，外資心態偏空，指標轉弱，加上短期均線下彎，技術面、籌碼面具挑戰，預期股價將維持整理。