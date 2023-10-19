宜蘭網美景點「Photo at」！全台唯一韓國訂製校服相當吸睛

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近鄰羅東夜市有家宜蘭全新景點「Photo at制服學院」，超美的奶茶色外觀相當吸睛，加上精心打造的多巴胺韓系MV場景，讓同行的閨蜜、情侶、親子一起穿著高校服拍美照，瞬間即可變身韓國明星。

「Photo at制服學院」開學啦！店內超過7款高質感韓國訂製校服，其中最受歡迎的高校粉紅、粉藍的樣式來自於韓國「傳統藝術高中」，顏色剪裁甜美可愛、洋溢青春氣息，超適合和閨蜜搭配穿著。還有具有偶像氣質的淺灰色，就像化身韓綜

「PRODUCE 101」練習生，呈現出最閃亮的一顆星。

而店內主打超吸睛黃色制服，可是男神、女神同款校服樣式，包括秀智、雪莉（Sulli）、Girl’s Day惠利等都是從「首爾公演藝術高中」畢業，最棒的是，這套黃色制服，還有推出男生款，快穿上情侶裝，一起時尚上學吧。另外還有小朋友款（100至150公分）也適合親子一起來玩，盡情拍照。

韓國校服MV情境的自助攝影棚有5個以上繽紛韓風場景。

1.弘大便利店：發想於韓劇《便利店新星》，讓便利店結合高中生情境，不只有整片吸睛飲料牆，還有Q爆的互動式結帳櫃檯，可以穿上同款店員背心，一秒變身嗆辣兼職生和呆萌暖店長，迅速融入劇中角色。便利店還有一個絕美隱藏場景，和姐妹們趴在大片的放空窗台上，享受片刻奢侈的幸福，無敵好拍。

2.粉紅教室：復刻韓團ＭＶ場景大受好評，整間全是夢幻粉紫色，除了粉紅色課桌椅、塗鴉黑板，擺滿超多道具，一旁的粉紫色置物櫃也超好拍、非常好互動，櫃內竟隱藏不同社團主題，像是追星社、美妝社，還有研究戀愛運的化學社，每格打開都是驚喜。

3.梨花畫室、慵懶閣樓：全新登場的梨花畫室，從畫筆到畫架皆充滿粉紅元素，在最可愛的畫室角落，揮灑靈感吧！若民眾好奇被瑪莉貓包圍是什麼感覺，那麼慵懶小閣樓不能錯過，仿如私人秘密基地空間，可以盡情發揮你的軟爛態度。

4.彩虹淋浴間：由馬卡龍色系打造的直立式三格情境框，色彩一路延續到地面，不只可以單格取景，當最亮眼的Ｃ位，也可以多人一起拍出互動組合照哦。

5.奶茶色天台：二樓奶茶色天台，是校園偶像劇不可或缺的場景，如男女主角的告白場景，同學聚會地點等，其實很多觀光客都穿著制服在天台跳抖音TikTok神曲。

除了巨星場景之外，專業燈光師亦為每位客人調整出最佳角度，讓大家拍攝出最好看的照片。店裡還備有明星梳化間、制服展示間，可以整理妝髮、挑選制服外，也非常適合自拍喔。有了Photo at，來宜蘭又多了新選擇，拍出你的美麗人生照。

另外還有，近期韓星最愛、相當火紅的明星自拍棚，有三種不同的背景色可供選擇，攝影棚採用專業設備，但操作容易，看鏡頭、擺POSE，拿著遙控器按下快門就好，還能即時檢視圖片，自助拍照讓你捕捉最自然的瞬間，還可以攜帶毛小孩合影，一起留下生日照、全家福、寵物照，形象照，立刻擁有質感滿滿的韓式證件照。

Photo at制服學院地址：宜蘭縣羅東鎮新群里月眉路600巷1號、電話：(03)960-0887。

周一至日：早上10點至晚間7點(周三公休)

官方IG：https://instagram.com/photoat.studio?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

官方FB：https://www.facebook.com/photoat.studio.tw?mibextid=b06tZ0