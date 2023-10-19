大陸「帶路戰略」10周年 學者：世界朝兩極化對抗格局發展

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由財團法人國策研究院文教基金會、中山大學中國與亞太區域研究所主辦「中國『帶路戰略』十年總檢討」座談會19日在台北舉行。多位與會專家學者表示，中國大陸「一帶一路」戰略連接歐亞大陸的目標看似失敗，但仍有約8成以上的開發中國家對帶路表現高度興趣，全世界某種程度是朝向兩極化、多邊化的對抗格局發展。

針對中共帶路倡議10周年對南太平洋局勢的影響，中央警察大學公共安全學系副教授游智偉首先表示，中共對南太平洋的投資總額約76.68％集中在澳洲，其中以能源類別投資居多，以煤炭為主，與大陸的能源需求相仿，因其境內的資源需求所致。對其他南太國家的投資傾向則深受地緣政治影響。

游智偉觀察中共與南太平洋國家的互動模式指出，中共偏重從實際卻高度爭議的合作項目開始，譬如2011年與斐濟簽訂警察協議，及與索羅門群島的安全警務合作等。但上述實際議題的互動卻提供南太島國一個美澳之外的選擇，大陸已相當成功侵蝕美澳勢力範圍，未來該地區仍是美中角力的另一戰場。

中山大學中國與亞太區域研究所助理教授張珈健則從國際政治經濟學的角度出發，指2008年金融海嘯後，開發中國家面臨資金缺口。而北京提出「帶路戰略」的目標有三，即輸出過剩的中國資本、維持中國繼續以出口導向支持技術升級的發展模式，及結合上述二者擴大中國在全球的政經影響力與話語權。

談及「帶路戰略」對南亞與東南亞國家的影響，張珈健認為，大陸國家發展利益的實踐自然會在具體運作中與其他國家產生重大分歧，包括債務問題、大陸借貸利率高惡化當地債務問題，及基建工程未考量地方環境與水文等。大陸國家主席習近平近期雖提新的3個倡議，以改善相關問題，但成效仍需評估。

而被視為大陸「帶路戰略」重點目標的歐洲地區，成功大學政治系教授王宏仁則直言該倡議已在當地呈現出許多負面效應，包括經濟依賴性增加、中國政治影響力擴大所導致的政治經濟脅迫問題，以及債務風險和中國企業對歐洲本土企業的挑戰，也讓歐洲國家在某些安全問題上與美國和其他盟友產生分歧。

國防大學軍事研究所教授馬振坤則觀察，一帶一路倡議本身為經貿結合外交的政策，最初無直接軍事意圖。但在推動一帶一路的同時，中共也展開軍事擴張的舉動，已對區域秩序與周邊國家安全構成嚴重威脅與挑戰，美日韓菲越等國紛紛調整對中政策。

馬振坤指出，中國周邊各國由原本著重與中國的經貿利益，轉而關注中國軍事擴張所帶來的安全威脅，反映出中共深譜「遠交近攻」之謀略，卻忽略了遠親不如近鄰的道理。近日中共官方標榜過去10年的一帶一路風華，但在台灣民眾眼裡卻是10年軍事擴張的肅殺。要改善兩岸關係，北京得先懂這層道理。

與談人東海大學政治系教授沈有忠總結時表示，儘管帶路倡議連接歐亞大陸的目標看似失敗，但從此次一帶一路峰會可以看到許多非洲、拉美等南半球國家，及約8成以上的開發中國家對帶路表現高度興趣，全世界某種程度是朝向兩極化、多邊化的格局發展，尤其是以經濟為核心、中國為首的集團，與以區域安全為核心、美國為首的集團進行對抗。