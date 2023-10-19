迎戰電信雙雄合併 中華電開21個月年薪搶人

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迎戰雙雄合併後的新戰局，中華電信啟動基層從業人員遴選報名，開出最高21個月的月薪搶人，持續深化在資通訊產業的領先地位。中華電信董事長郭水義強調，中華電信積極提升人才資本競爭力，除了定額調薪外，在員工持股信託獎勵金、員工晉升條件及員工酬勞分派比率等也都有提升，激勵同仁更有鬥志、齊心協力為公司創造佳績，也歡迎所有優秀人才加入中華電信。

中華電信多年來致力建構多元、包容、友善的職場環境。郭水義上任後，更是積極為同仁打造富有創造力、活力且可安心打拚的最佳舞台。除原有包括結婚、生育、教育、退休等多重面向的「全方位福利措施」，為了持續提升員工福祉，讓優秀人才起心（薪）動念，日前公開宣佈113年1月1日起全員定額加薪3000元，並預計於113年7月起全員再加給伙食津貼共四大福利提升政策，為業界立下典範標竿。

至於新進員工的薪資待遇，本次業務類職缺的起薪為43195元，技術類則為45220元，此外享有全體員工都適用的「全方位福利措施」，如1.6個月的三節年節獎金、平均2.6個月的績效獎金以及0.4個月的全勤獎金以激勵員工士氣，每年亦根據營運及績效表現，核發企業化特別獎金與員工酬勞，與全體員工共享經營績效，符合請領條件且績效表現特別優異之同仁，以111年為例，全年年薪上看21個月。

郭水義表示，公司亦設有各項津貼補助與協助措施，從維持員工身心健康的旅遊補助、休假補助、體育活動費、全國各地中華電信會館等，到組建家庭的集團結婚、生育補助、托兒津貼、子女教育補助等，甚至為退休提前作準備的持股信託獎勵金，使員工能安心工作，兼顧工作與生活平衡。

工時福利方面，新進人員報到後即依比例享有當年度最多7日的特休假、有薪事／病假及111年首創育兒減少工時，減工不減薪的措施，不論哪個人生發展階段，中華電信都與員工相伴，共同走過每個寶貴時刻。