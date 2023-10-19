台積釋6千職缺 面試人龍看不到盡頭！老鳥曝真相

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【旺得富理財網】「護國神山」台積電日前釋出6,000個職缺，有網友表示，自己跑到竹南園區現場面試，但早上9點排隊人龍已從裡面排到外面，完全看不到盡頭。

但因公司只派出4名人資，根本無法全數面試完畢，號碼在150號之後的，幾乎都是留下資料後直接被叫回家，還有資深網友表示，台積電官網就可以投履歷，不建議到現場排隊，天氣炎熱還得久候，並透露直接找有在台積電工作的親友，內部推薦方式才最快。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署昨（18）日在苗栗縣竹南科學園區舉辦就業徵才活動，就有網友在Dcard上分享，自己跑到竹南科學園區排隊面試，排隊排超久，好不容易要輪到自己，卻被直接叫回家，因為時間到了，讓原PO超傻眼，直說自己被6000個職缺騙到。

貼文引起網友討論，不少老鳥搖頭直呼，「現場面試能夠進一步談的，你投官網也能上，你投官網完全沒人鳥的，現場面也只是面心酸」、「簡單說就是演給外界看，線上就能投履歷，為啥還要去現場？」或是「超多人排，超久又超熱…考試時間超短，沒準備好的八成刷掉」。

還有同樣到現場排隊的網友表示，自己早上8點就到現場，拿到了100多號的號碼牌，9點多起就有一批又一批的人進去填寫紙本資料，接著就去面試，由於他應徵的是作業員，現場筆試考英文選擇題和2道數學題，一整套面試流程走完，已經下午1點多了，面試官只說符合資格會通知二面。

該網友也說，後來疑似是應徵作業員的人太多了，現場面試到150號以後，台積電就宣布暫停面試，只要求應徵者填寫紙本資料後並筆試，結束以後，人資會提醒到台積電官網投遞履歷。

還有網友分享，有些人包車來投履歷，有些人則是由媽媽陪著來應徵，但最後只是到現場繳履歷而已，真的很悲哀。另有網友透露，「跟你說實話，台積電請人內推最快」，也有人說「年初那場也是這樣，人數爆多，排隊耗了一整天，最後只有HR基本的提問、審核資料就沒了」。