《國際金融》智庫建言 英通膨目標應升至3%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國一家智庫在周四指出，未來英國政府應該考慮調升英國央行(BoE)2%的通膨目標，調升到3%，以便在經濟低迷時期，讓政府有更多迴旋空間，並減輕公共財政的負擔。

決議基金會(Resolution Foundation)說，通膨率目標的調升，將允許較高的名目利率，進而為經濟低迷時期的可能降息，給予更多的空間。

該智庫表示，如果再加上央行有意願將利息降至最低-1%，並調高通膨目標，將給予英國央行更多空間，在危機期間提出更多利率刺激政策，並且降低政府舉債和央行債券購買的需要。

該基金會的研究主管、前英國央行經濟學家James Smith說，英國央行需要更多的「貨幣火力」，可以透過允許負利率政策，以及將通膨目標調升到3%來達成。

但該智庫也表示，只有當通膨降到目前的2%目標水準，才得以宣布調高通膨目標，以免損害英國央行的信譽。

英國通膨率在一年前觸及11.1%、近41年來最高水準，目前則回落到6.7%，仍為主要經濟體當中最高。

該智庫還指出，在理想情況下，任何通膨目標的調整，都應該與其它先進經濟體相協調，以避免在通膨率目標高過美國和歐元區之下，對於英鎊產生負面的影響。

但是該機構也說，如果這樣做是不可能的，弱勢的英鎊也是值得付出的代價。因為如果貨幣政策沒有更多的彈性，政府債務水準可能會繼續上升，未來50年將翻倍，達到國民所得的190%。