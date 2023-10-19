DHL 國際快遞與World Energy展開永續航空燃料認證交易

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DHL 國際快遞與SAF製造商及低碳解決方案供應商World Energy 簽署7 年永續航空燃料認證 （Sustainable Aviation Fuel Certificate, SAFc) 合作協議，總計將投資共6.68億公升的永續航空燃料以取代傳統燃料，是航空業迄今最大型的長期永續航空燃料認證協議之一。

DH L國際快遞計畫透過這項最新的SAFc協議加速集團淨零碳排的目標，可減少的航空燃料生命周期內二氧化碳排放量達170萬公噸。

DHL 國際快遞承諾在2030年前降低範疇一至三的年度溫室氣體排放量至2,900萬噸以下。

永續航空燃料認證 (SAFc) 採用Book ＆ Claim模式，將燃料本身及其環境屬性分開。

Book ＆ Claim模式強化永續燃料使用的透明度及究責性，確保所有碳排放降低值均經過精準的轉換，並取得第三方認證。

DHL 國際快遞於今年推出的GoGreen Plus服務，即採用Book ＆ Claim方式進行SAFc交易，協助客戶降低物流相關碳排放。

World Energy 提供給DHL 的永續航空燃料均獲得永續生物材料圓桌會議（RSB）認證，RSB為目前公認爲業內最嚴格的認證標準。

每筆永續航空燃料交易都將透過獨立的登記平台做紀錄，以確保所有交易量都可被追溯。

World Energy於美國加州派拉蒙生產永續航空燃料，並在鄰近的美國洛杉磯各機場提供所生產的燃料。