提升道路品質計畫 竹縣獲補助20案總經費3.25億

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新竹縣政府為提升縣內市區、村里鄰道路通行品質，今年積極向中央爭取「提升道路品質計畫2.0」競爭型補助，日前獲內政部國土管理署核定補助20案，總經費3.25億餘元，有18案由各鄉鎮市公所執行，預定明年陸續完成。

工務處代理處長陳盈州指出，獲核定補助的20案，範圍遍及市區、村里鄰聚落及原鄉連絡道路，涉及人行環境類有5案、無涉及人行環境類有15案，總核定補助經費為3億2540萬餘元，其中中央補助2億6682萬餘元，地方配合5857萬餘元。

改善項目包含道路鋪面及危險路口改善、人行道鋪面更新、無障礙設計及相關附屬設施改善、排水與安全設施改善、纜線地下化，以及建置寬頻管道及智慧交通設施，完成後可改善街道環境，提升道路品質，減少交通事故。

這20案在溪北有，竹北市光明一路及周邊人行步道改善工程、文興路一段至二段道路人行環境改善工程規畫設計。湖口鄉都市計畫區內生活道路養護整建工程、新湖國小周邊人行步道改善工程。關西鎮中豐路一段26K＋950-27K＋750道路及人本品質改善工程、仁安里及北山里整體道路品質改善工程。新埔鎮鹿鳴里與新北里村鄰聯絡道路品質提升計畫。

溪南有，竹東鎮工業一路與中正南路道路品質改善工程。芎林鄉文富街及光復街人行道路改善工程。橫山鄉豐鄉村鄰聚落道路品質改善工程。峨眉鄉峨眉村與富興村提升道路品質改善工程、石井村鄰聚落道路品質改善工程。北埔鄉市區中山路等10條道路共同管溝整合建置工程、五指山整體道路品質改善工程。寶山鄉深井路道路養護整建工程

山地鄉為，五峰鄉清石道路6.3K-7.4K、7.4K-8.9K及8.9K-10.15K等3項改善計，尖石鄉玉峰村抬耀道路品質改善工程、新樂村上水田道路改善工程。