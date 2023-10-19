歐盟租稅不合作黑名單 貝里斯、塞席爾與安地卡及巴布達群島入列

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歐盟17日頒布最新租稅不合作地區名單，黑名單新增貝里斯、塞席爾與安地卡及巴布達群島三國，皆因未符合BEPS13之資訊交換標準而列入。與台商密切相關的英屬維京群島、香港、越南及馬來西亞則列於灰名單。

KPMG安侯建業稅務投資部協理陳鈺雯說明，灰名單中的英屬維京群島，雖已進行商業公司修正案及商業修正條例，但於歐盟理事會重新進行評估前將暫列於灰名單。另外，須注意的是香港，香港自列入歐盟灰名單後持續針對離岸被動收入免稅制度進行修正，雖該修正已於2023年1月1日實施，惟仍與歐盟2022年12月Foreign Source Income Exemption Regimes指引有部分落差，被要求依照該指引再進行修正優化，須將外國來源處分收益相關之資產範圍擴大至股票股權以外之資產，故香港承諾於2023年底前完成修訂並於2024年1月實施，以期能盡快自灰名單中移除。

越南與馬來西亞各分別因尚未符合BEPS13資訊交換最低標準及尚未修改海外所得免稅制度，仍被列入歐盟灰名單。

此次從灰名單移除之國家中，台商經常投資之泰國因已針對國別報告有效實施完善執行與監管之相關法規，以符合BEPS13之資訊交換最低標準，於經濟合作暨發展組織（OECD）2023年秋季Inclusive Framework Action 13 Peer Review報告中獲得肯定而自灰名單中移除。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師林棠妮表示，歐盟對於不合作名單之審查主要係依據稅收透明度、公平稅收及BEPS行動方案之執行，因此，若租稅不合作名單之地區或國家，僅對國內稅制進行象徵性調整，而未實際執行稅制改革，則仍無法自租稅不合作地區名單中移除。

台商常見投資地區香港、越南及馬來西亞等仍維持列入歐盟灰名單中，如台商透過位於該等地區的轉投資公司與歐盟國家進行往來，須密切注意可能的衝擊與影響，如懲罰性扣繳稅款、費用不能認列抵稅、股利必須強制課稅及資金審查要求等。

建議台商應積極了解該等地區或國家為了因應歐盟的要求，而修改或新增相關的稅法，以降低後續該等地區或國家稅法修訂之遵循成本。在全球反避稅與稅務改革浪潮之下，租稅不合作地區名單中國家陸續推行稅制修改，以遵循OECD的反避稅標準，應持續關注各國未來發展。