使用罕見塗料！科學家曝《蒙娜麗莎》 獨門技術

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使用罕見塗料！科學家揭密《蒙娜麗莎》 獨門技術領先百年

【中時新聞網 黃凡甄】義大利16世紀畫家達文西的作品《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）堪稱全世界最知名的畫作，憑著一抹神秘的微笑，每年吸引成千上萬遊客造訪法國羅浮宮。最近科學家在畫上發現一種特殊塗層，能加速畫作乾燥，過去從未出現在同時代的畫作中，顯示達文西可能領先同業，發明出先進的化學技術。

據CNN報導，這項研究由英國和法國科學家合作，透過X光繞射和紅外線光譜術，在《蒙娜麗莎》畫作底層檢測到一種水白鉛礦（plumbonacrite）的化合物。這種物質由氧化鉛和油混合而成，塗在木質畫板上當作底層，能加速作品乾燥。過去曾在17世紀畫家林布蘭（Rembrandt van Rijn）的作品中出現，卻是首次現身在16世紀畫作中。

主導研究的法國索邦大學（Sorbonne University）教授瓦萊茲（Gilles Wallez）認為，達文西（Leonardo da Vinci）很可能無意中混和物質，因此發現了水白鉛礦，成為這項技術的先驅：「達文西是畫家，但他同時也是一位化學家和物理學家，透過實驗來實現腦中的諸多構想。」

這個重大發現得來不易，因為科學家無法直接檢測名畫《蒙娜麗莎》，只能利用2007年從畫上一角取得的微量樣本，利用同步加速器（synchrotron）檢視其中的分子組成。除了《蒙娜麗莎》之外，達文西另一件名作《最後的晚餐》也運用了水白鉛礦技術。

文章來源：Rare compound detected in the ‘Mona Lisa’ reveals a new secret, study says