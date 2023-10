使用罕見塗料！科學家曝《蒙娜麗莎》 獨門技術

使用罕見塗料!科學家揭密《蒙娜麗莎》 獨門技術領先百年

【中時新聞網 黃凡甄】義大利16世紀畫家達文西的作品《蒙娜麗莎》(Mona Lisa)堪稱全世界最知名的畫作,憑著一抹神秘的微笑,每年吸引成千上萬遊客造訪法國羅浮宮。最近科學家在畫上發現一種特殊塗層,能加速畫作乾燥,過去從未出現在同時代的畫作中,顯示達文西可能領先同業,發明出先進的化學技術。

據CNN報導,這項研究由英國和法國科學家合作,透過X光繞射和紅外線光譜術,在《蒙娜麗莎》畫作底層檢測到一種水白鉛礦(plumbonacrite)的化合物。這種物質由氧化鉛和油混合而成,塗在木質畫板上當作底層,能加速作品乾燥。過去曾在17世紀畫家林布蘭(Rembrandt van Rijn)的作品中出現,卻是首次現身在16世紀畫作中。

主導研究的法國索邦大學(Sorbonne University)教授瓦萊茲(Gilles Wallez)認為,達文西(Leonardo da Vinci)很可能無意中混和物質,因此發現了水白鉛礦,成為這項技術的先驅:「達文西是畫家,但他同時也是一位化學家和物理學家,透過實驗來實現腦中的諸多構想。」

這個重大發現得來不易,因為科學家無法直接檢測名畫《蒙娜麗莎》,只能利用2007年從畫上一角取得的微量樣本,利用同步加速器(synchrotron)檢視其中的分子組成。除了《蒙娜麗莎》之外,達文西另一件名作《最後的晚餐》也運用了水白鉛礦技術。

文章來源:Rare compound detected in the ‘Mona Lisa’ reveals a new secret, study says