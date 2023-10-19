觀賞魚產業持續成長 今年外銷可望突破千萬美元

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睽違3年的台灣觀賞魚博覽會，19日重回高雄展覽館，一連展出4天，除了展示最新產品與技術，希望促進觀賞魚廠商尋求訂單機會，由於我國觀賞魚品牌已經建立，外銷產值至今年9月，已達660萬美元，全年可望突破千萬美元。

2023台灣觀賞魚博覽會19日開幕，一連4天在高雄展覽館展出，共有六大主題館及兩大比賽區，台灣觀賞水族產銷學協會理事長黃益文致詞表示，希望在歷經3年新冠疫情之後，此次觀賞魚博覽會能夠帶給全國人民「滿滿的療癒」、以及嶄新的養魚技術。

漁業署長張致盛指出，已經4年沒舉辦的觀賞魚博覽會，在各方努力之下，19日再聚在一起，雖然在疫情期間，工程、運輸等成本上漲，但，台灣的觀賞魚產業卻是逆勢成長，109年觀賞魚活體的產值大約只有10億元，去年已成長至13億元左右。

張致盛表示，我國觀賞魚外銷產值在109年，也只有747萬美元，成長到去年的945萬美元，今年1至9月就已達660萬美元，今年外銷產值可望突破千萬美元。

他說，我國包含週邊的整體水族產業產值，更從387億元提高到去年的49.8億元，已經快接近50億元，顯示我國的觀賞魚產業，是一個不斷成長的產業。

張致盛表示，台灣觀賞魚的實力非常雄厚，因為我國擁有水試所等學研單位、以及屏東農科園區的產業群聚，加上業界不斷精進養殖技術，推出新品種，包括觀賞蝦、觀賞魚，都有很多的亮點。

此次參展的無憂國際公司，在現場展出智慧養魚設備，無憂母公司北斗七星實業董事長陳思穎表示，藉由自行研發的AI控制箱、以及攪拌式過濾設備等，使用者「只要負責餵魚和欣賞就好了」，其它的養殖工作，通通交給AI。

陳思穎指出，無憂國際的智慧養魚設備，應用的範圍包括住家、以及商業觀賞等，一套全自動的智慧養魚設備從10多萬元、到幾百萬元都有，目前的市場除了內銷，也外銷至歐美、大陸、馬來西亞和新加坡等國家。