安永2023投資併購與永續論壇：轉型併購爆發新契機

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安永財務管理諮詢服務股份有限公司和國泰世華商業銀行19日共同舉辦「2023投資併購與永續論壇」，分享疫後之企業海外布局與併購經驗，以及能源轉型策略為公司帶來機會與挑戰，期望以永續經營思維，協助臺灣企業提前布局、取得先機。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司總經理何淑芬分享「2023國際投資白皮書」，受到俄烏戰爭持續延燒、通貨膨脹、美國聯準會升息等影響，2022年全球併購交易金額下降至3.5兆美元，雖相較2021 年減少35.6％，惟回復至疫情前2016年至2020年之3.2兆美元至3.8兆美元的水位；2023 年上半年全球交易量微幅下滑，相較2022年同期略減0.5兆美元。

從區域來看，北美地區蟬聯全球的併購熱區第一名。2022及2023年上半年的北美地區併購金額分別達1.5兆美元及0.6兆美元，占全球交易額44％及49％。亞太地區的併購主力為大中華區，2022 年及2023上半年大中華區的交易額為3,871億美元及1,368億美元，約占亞太地區交易總額44％及41％，大中華區交易以境內整併為主。

值得一提的是，歐洲2023年的第二季雖然交易量下滑，但是併購金額受惠於能源業、消費性產品業之鉅額交易逐漸回升，市場展現出曙光。

回顧台灣2022年併購市場，投資併購件數減少至64件、金額下降至118億美元，相較2021年分別減少19％及38％，且2023上半年之併購件數及金額皆較2022年同期低。何淑芬進一步指出，台灣併購市場在2023下半年已有數件大型跨國併購案件宣布，透露出反轉回溫跡象。

何淑芬認為，台灣併購市場呈現三大趨勢：1.大型零售業交易案增加，零售相關產業之整併金額創新高：科技媒體與通訊產業仍為臺灣國內市場之併購產業重心，占2022 年國內整體併購案47.3％；消費品產業因大型量販店交易案挹注，整併金額上升至17.4 億美元，為 2022 年度國內第二大併購產業。

2.外資暫緩來台，2022年下半年度交易金額銳減：外資企業來台投資鉅額交易增加，主要買家以東南亞、北美為主。2022 年外資來台投資總金額較2021年增加87.5％，上升至38.9億美元；但2023年上半年相對2022年同期減少97.7％。

3.海外投資中國熱度下降，歐洲占比提升：海外併購交易金額、數量相較 2021 年稍微下降，仍以歐洲為主要投資地區。2022 年海外併購金額相較 2021年減少6.4％，交易件數自11件減少至10件；2023年上半年併購金額相較前一年同期減少52.8％，件數增加2件，顯示企業海外併購策略逐漸調整。