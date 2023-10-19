連假期間聚餐多 消化酵素軟糖結合社群活動搶商機

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中秋節與國慶連假後，緊接著迎接年末一連串尾牙節慶等活動，許多人會與親友相聚享受大餐美食，但也可能造成消化不良或便秘的困擾。因此，市場上出現各式各樣有助消費者維持健康的產品。其中，台灣微電商社群品牌K.C WIN-WIN推出「變變熊酵素軟糖」，邀請知名網紅美麗擔任年度代言人，透過創意短影音比賽，引起高度社群的關注與討論。

有別於市面上傳統的消化酵素產品，「變變熊酵素軟糖」創新採用軟糖形式，讓不喜吞膠囊消費者也能輕鬆使用。外型設計為可愛小熊，在這個照片先食年代，給予消費者最新鮮的體驗感，不單只有外在創意下功夫，深受消費者喜愛外，它更注重產品的品質與安全性，結合66種蔬果精華、山茶花萃取以及日本專利膳食纖維等，不含西藥、重金屬等有害成分，讓消費者能放心使用。

K.C WIN-WIN表示，此次邀請美麗作為代言人，是希望能夠展現出「變變熊酵素軟糖」的社群特色與年輕活力。美麗以華語歌曲MV做為Reaction影片而走紅，風格多元、有趣且詼諧，深受年輕人喜愛。這也是美麗首次代言的營養保健品，除了認同品牌親民、可靠、創新取向的品牌精神以及深耕台灣市場，兢兢業業追求完美的表現，帶來不一樣的火花。除了代言之外，還主唱產品主題曲「變變熊」，由《大嘻哈時代2》的饒舌新星Gummy B創作，期望能讓「肚子卡卡！肚子卡卡！」傳唱程度成為像經典感冒藥歌曲那樣深植人心。

K.C WIN-WIN宣布一項創意短影音比賽，自即日起11月11日止，只要使用變變熊或搭配舞蹈濾鏡拍攝影片並上傳社群平台，就有機會獲得豐富的現金好禮。K.C WIN-WIN指出，為創造社群新流行，吸引更多年輕一代參與，共同打造一個健康、活力、時尚生活方式。同時也表達K.C WIN-WIN品牌不斷創新與追求完美的精神。在未來，該品牌將持續推出更多優質的產品，為消費者帶來更多美好生活體驗。