清崧華城 用最低代價滿足您的生活可能

景觀最好的位置，都擁有最好的住宅；法國阿爾卑斯山麓、美國比弗利山、台北陽明山、大台北華城，視野遼闊、景觀無敵的半山住宅，都因有著不可取代的環境價值，得天獨厚的景觀視野，始終受到懂得享受生活的名人所偏愛，大台北華城向來是別墅豪宅群的指標，更是新店最早成型的富豪聚落。

產品從重疊、連棟到獨棟別墅都有，總價數億元的頂級豪墅也有不少，該區買方的名下擁有的不動產通常都在一戶以上，華城別墅除了一般自住，也不少當做創作工作室，或是以招待會館的性質，作為親朋好友聚會的場所。地產專家分析，安全上不但出入有層層崗哨把關，更因距離台北敦化南路一級辦公商圈僅有15~20分鐘車程，距離國際級信義計畫區僅有30分鐘車程，而受到藝術家、自由創作者及企業主所青睞。

清崧華城有開闊的棟距、良好的視野，還有完善的物業管理、居住安全等配套。御上廣告總經理仇達功表示，最重要的是獨立溫泉會館的各種度假設備。讓擁有者完全體會台北有別墅，華城過生活的樂趣，距離敦南101大約30分鐘車程，除了擁有青山相鄰、繁華不遠的特性，戶戶單純獨立、產品均質也是主要特點。仇達功說，華城全區都是頂級別墅，規劃確保環境不變質，加上全區一律大坪數別墅，均質則是對高品質住宅最直接的承諾，清崧華城一戶多層，獨門獨戶不會像住高層大樓那樣會受到鄰居影響，全家人都擁有更大的獨立空間，保有隱私與自主權，居家品質也更上層樓。

在獨棟別墅社區中，規劃罕見的4層樓獨立會館設施。1樓為接待大廳、交誼廳，2樓則有無邊際景觀游泳池及分成男、女湯、家庭湯的溫泉湯屋。3樓為健身房及瑜珈室，4樓有高空LoungeBar，另有羽毛球室、虛擬高爾夫室等設施。地產專家分析，住宅是否具備附加價值，已成為是否具有長遠置產價值的關鍵，斥資地下開挖碳酸氫鈉泉的獨棟溫泉會館，集結運動健身、休閒健康、飲食會客等多功能設施，也是「清崧華城」最吸引人的優勢。

居住環境裡的氣場風動、四季冷暖、山光水色，都會成為居住者休息充電、儲備能量的平衡場域。與新店市區目前房價比較，總價3,500萬元起，在「清崧華城」可以擁有100坪獨棟別墅。仇達功說，閒暇可在大廳綠光中品茶、喝咖啡，偶爾可去游泳池、健身房、瑜珈室律動身體，甚至可以天天去泡和烏來、礁溪一樣的碳酸氫鈉泉，有完整的土地持份、頂級的社區安管與服務，有天有地，也能滿足度假需求與生活機能。專家分析，在資金佈局重新分配的時候，平常買不到的房子，現在進場，還能討價還價，對於想要讓資產穩定的人而言，這種時候反而是進場的最佳時機會。