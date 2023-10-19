新竹空軍基地噪音補償要等19年？ 立委籲加快流程提高補償

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新竹市空軍基地戰機起降聲大，國防部雖分區補助，但居民抱怨每年補助預算有限，迄今3萬多戶還沒領到，最久甚至得等19年。為此，立委鄭正鈐19日舉辦協調會，要求國防部研議調高補償金額、發放便民，國防部則應允將蒐整各地區建議，再做研議。

根據「軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法」，第1級噪音日夜音量60分貝及65分貝，補償2萬元，第2級音量65分貝及75分貝，補償2.5萬元，第3級75分貝以上，補償3萬元。新竹市則經由市府與機場噪音改善小組研商後，2、3級每戶皆補償3萬元。

不過，機場周邊里民認為，補助金申請程序繁複，要求簡化程序，每戶最高補償僅3萬元，也希望能夠提高。立委鄭正鈐19日辦協調會，他表示，新竹市共有4萬9987戶位於噪音防制區，到去年底還有3萬9872戶待補償。

由於補償依據國防部當年度預算逐戶發放，鄭正鈐指出，今年國防部的補助預算是6355萬元，規畫執行2067戶，按照今年的標準來看，還要19年才能把剩下的3萬多戶的補償發完，附近居民「飛機吵了一輩子，補償等了一輩子」，盼國防部能體察民意，盡速完成補償金發放。

市議員黃美慧、吳旭豐等人今也參加協調會，提到居民申請噪音補償程序繁複，有些噪音設施具急迫性，但申請時間過長，居民感到非常不便，希望能簡化流程，加快進度。

另也提出，噪音補償經費是否可以比照環保回饋金，撥付適當比例金額補助地方自行使用。同時希望機場噪音改善小組的成員，可以考量將地方里長、議員等民意代表納入。

鄭正鈐認為，針對具有急迫性的噪音設施，盡速協助辦理。同時研議提高補償金額，簡化申請程序、加速發放進度。他表示，會中提出躁改小組成員考量納入地方民代、撥付適當比例金額補助地方自行使用等建議，希望國防部重視民意，研議可行方案，滿足居民需求。

國防部代表今天在空軍基地噪音協調會則應允，將蒐整各地區需求及建議，帶回再研議，在政策及民意間取得共識。