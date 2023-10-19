南科LM特區擴大 百億建設商場、醫療、教育用地繁榮發展

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南科發展牽動著全球半導體的發展，帶動了高科技菁英的進駐，引領區域房市全面起飛。南科周邊房市最著名的就是位在東側的「LM特區」，是南科特定區中開發最早的區塊。區域內的陽光大道兩側公園與綠地規劃完善，形塑優美的環境氛圍，LM特區吸引科技新貴及南科周邊自營商企業主入住，可以說是近年台南最受歡迎換屋熱區之一。

台南史上最大規模開發案，398億南科區段徵收案近期更有大進展，南科7區都計變更案獲內政部審議通過，A~E、N、O等7區計畫面積約431公頃，LM區面積約106公頃，隨著LM特區成熟，外擴ON區面積約115公頃，綜合開發面積約為221公頃，為南科地區生活機能發展最重要且腹地最大的區域， LM、ON特區綜合開發下，西拉雅大道兩側也成為南科地區重要商業、文教、運動機能，為北台南最重要的發展住宅聚落。

南科特區隨著就業人口持續挹注，住宅發展逐漸成熟，南科、LM特區地方建設更是逐漸完善，近年建設項目有：蓮潭國中開工、蓮潭里活動中心暨公托所開工、目加溜灣大道道路拓寬暨延伸計畫完成。未來發展項目仍有：南科全民運動中心建立、南科奇美醫院設立、南科三期擴建等重大地方建設，都是因應當地居住人口提升而規劃的地方建設，讓居住、醫療、育樂、文教、交通等生活機能更加完善。

「LM特區」之所以為科技新貴購屋首選，乃因其為台南市區內極稀有仿造美式純住宅區規劃，曲線型25米陽光大道作為LM特區內主要幹道，以降低行車速度，保障居民及行人安全，且重劃區內含萬坪親水公園、商業機能、商旅飯店、菁英學區等設施，當地的蓮潭國中、小更是台南少數知名市立雙語校園，菁英教育資源挹注LM特區，讓南科就業的小家庭選擇入住LM特區。

「LM特區」另外一大特色為區域低密度開發，建築規劃上以斜屋頂透天別墅為主，區域內有2,084戶透天建築，在蓮潭公園的南北兩側為區域的正核心，更規劃為獨棟雙併型的別墅聚落，為LM特區的黃金地段，目前只有441戶為此類型建築社區，分別為：蕾夢湖、大創世紀、貝森多夫6、夢巴里，以及近期全新完工的「聯上APPLE社區」，因建築規劃享有生活隱私性及地段稀有價值，成為南科在地客群最受歡迎的頂級別墅社區。