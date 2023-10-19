舒適時尚ECCO x NRL限量女鞋登場 水原姊妹性感上陣互訴秘事

丹麥鞋履品牌ECCO創立滿60年之際，以「Modern Family」作願景盼家庭中的每位成員都能找到專屬鞋款，不只機能性強勁，鞋型也持續趕上潮流，今年秋冬正式宣布國際知名時裝設計師Natacha Ramsay-Levi成為品牌的創意合作夥伴，並推出ECCO x Natacha Ramsay-Levi聯名限量膠囊系列，在台灣提供9種設計、共27款不同色彩的豐富選擇，包含高跟短靴、美型長靴及運動休閒鞋。品牌首波形象照由「亞洲人氣超模姊妹」水原希子和水原佑果共同演繹，以多樣造型展現充滿自信、活力的姿態並分享姊妹倆私下的相處模式。ECCO x NRL限量膠囊系列，即日起於ECCO南東門市指定販售中。 ECCO特別邀請亞洲人氣超模姊妹水原希子和水原佑果在紐約拍攝ECCO x NRL限量膠囊系列形象大片，姊姊水原希子表示：「Family Means Girl Power，我們之間的關係非常緊密，會跟彼此分享一切，從音樂、愛情到任何日常瑣事，比起家人，我們倆更像是好朋友。」此外，水原希子也表示她非常欣賞妹妹自由奔放的靈魂，妹妹對生活的熱情和獨特見解讓她受到許多啟發。 ECCO x NRL限量膠囊系列完美融合了Natacha的遠見才華及ECCO無與倫比的舒適科技，像是應用ECCO自家的頂級皮革和FLUIDFORM一體成型注塑科技，使整雙鞋360度均符合人體工學、服貼足部曲線且輕彈緩震；此外，更配上泡泡糖粉和櫻桃紅等引人注目的明亮色彩，透過大膽前衛的設計突顯女性的自信魅力，並體現出優雅與舒適的時尚總和。 Natacha Ramsay-Levi是備受國際讚譽的時裝設計師，也是業界少數主導一線精品品牌時裝設計的女性創意總監。在首次亮相的ECCO X NRL限量膠囊系列中，以個人美學視角提出她對ECCO的全新見解，並且完美地在Sporty和Urban、Feminine和Boyish倆倆極端的風格之間掌控平衡，透過大膽、創新設計改造ECCO本就享有高人氣的SCULPTED、BIOM、GRUUV及SHAPE系列鞋履。Natacha表示：「此次合作並不是要推翻、改變一切，而是用另一種角度去突顯、強調ECCO既有的特質。」Natacha也進一步分享：「ECCO有一種我非常喜歡的內斂與自信，他們深知自己的本分與專業。ECCO擁有與眾不同、無比真誠的態度，從他們在科技面的創新研發到品牌文化都讓我印象深刻。我也很高興再次與ECCO合作，並十分期待ECCO x NRL限量膠囊系列上市。」 除了水原姊妹之外，ECCO也邀請到世界滑板高手Lyn-Z、傳奇車手Travis Pastrana熱愛極限運動的一家、英國樂壇最強新人王Pink Pantheress (粉紅豹女孩) 來詮釋ECCO x NRL限量膠囊系列，傳遞新時代Family的多元定義。Lyn-Z及Travis帶著全家一起拍攝，傳遞了與家人的關係緊密，而家人們的支持正是他們能持續冒險的主因。而Pink Pantheress及閨蜜兩人相識已經超過10年，風格各異但卻始終步調一致，此次共同以時尚前衛風格展現出女性多元的魅力與自信。