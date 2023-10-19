AI股拖累 0056今貼息！前10大成分股、配息來源比率全揭露

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 王順泉】台股首檔高股息ETF元大高股息(0056)，成立以來創下連續12年填息紀錄，今年7月首度季配除息，也在短短5天後填息。不過，0056今天第2次季配除息1.2元，因受AI股表現疲弱拖累，今天收盤小幅貼息。

0056前10大成分股之中，AI概念股就佔了6檔，包括廣達、緯創、英業達、台光電、光寶科、技嘉。今年來AI股大漲，帶動0056從年初至今累計漲幅高達32%，遠優於台股加權指數的16%；不過，近期隨著AI股強勢不再，0056跟著弱勢盤整2個月，連帶影響今天除息行情表現。

此外，市場愈來愈重視高股息ETF配息來源，尤其是收益平準金佔配息比率。0056日前也揭露配息來源比率，其中股利占比57%、收益平準金29%、國內財產交易所得12%、資本公積2%。

先前已有部分高股息ETF陸續公布收益平準金佔配息比率，6月00919群益台灣精選高息公布收益平準金占比為14%、8月00878國泰永續高股息公布收益平準金占比為0，9月00713元大台灣高息低波公布收益平準金占比為13.9%。本月0056元大高股息則完整揭露配息組成各項目及占比。

0056今天除息1.2元，單季配息率達3.4%，合計全年配發2.2元股息，創成立以來新高，年化配息率仍穩在6%以上。長期投資0050與0056的ETF達人「樂活大叔」施昇輝表示，0056長抱幾乎肯定會回本，但不保證當年一定能填息，只要用自有資金買0056，不要借貸，就算套牢，也可視為「儲蓄險」，算是「資產」的一種，長期一定可以還本領息。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。