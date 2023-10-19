《電週邊》宏正DV LED電視牆全台首創 整合會議空間6大方案

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【時報記者任珮云台北報導】宏正(6277)今日於全新落成的企業博物館，召開「第四季新品布局與營運績效」媒體說明會，會中首次展示宏正企業博物館的全新面貌，其精心打造的3面巨幅Direct View(DV)LED電視牆為全台企業首創。並以此場域展演宏正多功能會議間的6大整合應用方案。

宏正自動科技資深副總經理林勇達表示:宏正企業博物館全新落成，除了展現公司成立的營運績效與創新研發實力，更是宏正AV與IT架構整合式應用方的最佳示範場域，我們精心打造的三面巨幅DV LED電視牆，搭配宏正各前瞻的數位訊傳輸管理與專業影音連接與控制方案，將帶給參訪者絕佳的沉浸式空間體驗。

宏正企業博物館多功能會議空間6大方案包括:大屏解決方案、影音傳輸解決方案、混合會議解決方案、環控解決方案、導播室解決方案與企業導覽解決方案。其兼具彈性靈活與效能卓越的方案優勢，可充分滿足從大型的開放式協作空間到各項關鍵任務指揮中心與戰情室的應用需求。

林達表示，今年宏正布局多款高階系列新品，隨著這些高階新品陸續問世，預期將為客戶帶來更加流暢與高效的使用體驗。系列產品包括已推出獲得2023德國紅點大獎的全通道IP KVM管理器，提供客戶全數位化且高安全性KVM over IP傳輸化版的Panel Array Mode Liv+可提供即時的監控影像，加上支援Virtual Media，可使傳輸速度快達10倍，讓客戶享受前所未有的極速體驗。