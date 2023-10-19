《財政》保健食品產業銷售額 10年增1.6倍

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【時報記者葉時安台北報導】財政部統計處統計通報，保健食品相關產業銷售額及錠狀、膠囊食品進口概況，涵蓋保健食品之製造、批發及零售在內的整體銷售額自101年280億元逐年增長至111年737億元，10年間增1.6倍，以保健食品製造業增4.6倍最顯著。

隨邁入高齡化社會、國人保健意識提升及近年疫情催化需求，相關產業經濟規模益趨成長。涵蓋保健食品之製造、批發及零售在內的整體銷售額自101年280億元逐年增長至111年737億元，10年間增1.6倍，又以保健食品製造業增4.6倍最顯著；就結構而言，以保健食品批發為大宗，惟比重漸因製造及零售業規模增長而受擠壓，自101年6成8降至111年5成3。

由於市售保健食品多以錠狀或膠囊方式製造，近年該類食品進口金額自101年34.9億元逐年成長至111年80.6億元，增1.3倍，逾半數來自美國；進口來源國更見分散，10年間進口金額以紐西蘭增幅達30倍最為驚人。

錠狀、膠囊食品登記數存量自101年底574項產品逐年攀升，107年底突破2千項，後續再因肺炎疫情帶動需求，111年底已達8183項，10年間增幅達13.3倍，其中國產增幅相對突出達21.1倍。各錠狀、膠囊食品成份以各類維生素居多，111年登記之產品中，高達36.7%係屬有助改善壓力、維護心血管健康等功效之維生素B，而具有抗氧化功效之維生素E及C則各約占3成次之；與101年登記產品比較，各特定成份互有消長，含有維生素B、卵磷脂、肌醇及膠原蛋白等成份之產品占比減少，而含有維生素E、C、D、A及氧化鎂、魚油、牛磺酸等則呈增加。